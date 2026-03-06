ЕС одобрил пакет инвестиций на 1,5 млрд евро для модернизации и восстановления Украины

5 марта на заседании Управляющего Совета Ukraine Investment Framework (UIF) был утвержден новый масштабный пакет из восьми инвестиционных программ. Проект общим объемом 1,5 млрд евро призван решить стоящие перед Украиной критические экономические и социальные вызовы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Куда направят деньги?

Ожидается, что благодаря этим программам в течение следующих трех лет удастся привлечь до 3,4 млрд дополнительных инвестиций. Финансирование охватит стратегические отрасли:

Энергетика и инфраструктура: восстановление поврежденных сетей и объектов.

Образование: в частности, строительство современных укрытий в учебных заведениях.

Экономика: поддержка сельского хозяйства и малого бизнеса.

Новое направление: впервые средства UIF будут инвестированы в технологии двойного назначения и в стратегические отрасли промышленности.

Международная коалиция инвесторов

Реализацию программ будут обеспечивать как проверенные временем партнеры (ЕБРР, Всемирный банк, KfW, IFC), так и новые участники платформы, в том числе государственные институты Финляндии (Finnvera), Франции (Bpifrance) и Италии (CDP).

«Ukraine Investment Framework является одним из наиболее действенных инструментов привлечения инвестиций… Особую роль в этом процессе играет частный сектор, способный обеспечить наибольший эффект для роста Украины», — подчеркнул Алексей Соболев, министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Общие результаты работы фонда

На сегодняшний день Ukraine Investment Framework уже распределил 8,4 млрд евро, что составляет 90% от его общего бюджета. В перспективе эти средства должны мобилизовать в общей сложности до 25,2 млрд евро инвестиций в украинскую экономику.