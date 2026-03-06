Multi от Минфин
6 марта 2026, 19:03 Читати українською

Миграционные тренды 2026 года: поток из Украины зимой уменьшился, однако готовность возвращаться падает

В начале 2026 года зафиксировано изменение миграционной динамики: количество уезжающих из страны украинцев оказалось меньше прошлогодних показателей, несмотря на сложный зимний период. Об этом говорится в свежем «Макроэкономическом и монетарном обзоре» НБУ.

Статистика выездов: январь 2026 против января 2025

По данным Государственной пограничной службы Украины (ГНСУ), негативное сальдо миграции (разница между выехавшими и вернувшимися) в январе 2026 года было существенно ниже, чем в прошлом году:

  • Январь 2026: чистый выезд составил 28 тыс. человек.
  • Январь 2025: этот показатель был на уровне 40 тыс. человек.

Данные ООН подтверждают всеобщее замедление темпов роста числа мигрантов. Общее количество украинцев за рубежом по состоянию на 19 февраля 2026 оценивается в 5,9 млн человек. На соответствующем графике НБУ видно, что количество мигрантов (без учета РФ) стабилизировалось на уровне вблизи отметки 6 млн. рублей.

Адаптация за границей и планы возвращения

Результаты пятой волны опросов Центра экономической стратегии (ЦЭС) демонстрируют тревожную тенденцию: украинцы все больше интегрируются в новых странах проживания.

Ключевые факторы адаптации:

  • Улучшение знания местного языка.
  • Рост уровня занятости и доходов, уже сопоставимы с теми, которые были до выезда.

Эти факторы оказывают непосредственное влияние на желание возвращаться домой. Согласно графику «Планируете ли вы вернуться в Украину?», доля тех, кто точно не планирует возвращение, выросла до 17% (в ноябре 2022-го таких было около 5%). Еще 19% опрошенных склоняются к тому, что скорее не будут планировать возвращение даже после войны.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Комментарии - 2

AP1
AP1
6 марта 2026, 19:33
Звичайно кількість тих хто не бажає повертатися росте, і на це є купа очевидних причин: 1) може немає куди повертатися (житло або знищено або в окупації), 2) робота втрачена, 3) вже нормально адаптувалися в Європі, 4) війна може як закінчитися, так і початися знов.
Якщо повернеться хоча б половина то буде дуже добре.
energy1
energy1
6 марта 2026, 20:02
Повернуться не більше 20 відсотків — ті, хто вже за віком не може працювати або ті, хто не зміг пристосуватись до місцевих умов (мова, робота, житло — для всього цього потрібно докласти неабияких зусиль).
