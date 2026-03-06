В начале 2026 года зафиксировано изменение миграционной динамики: количество уезжающих из страны украинцев оказалось меньше прошлогодних показателей, несмотря на сложный зимний период. Об этом говорится в свежем «Макроэкономическом и монетарном обзоре» НБУ.
Миграционные тренды 2026 года: поток из Украины зимой уменьшился, однако готовность возвращаться падает
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Статистика выездов: январь 2026 против января 2025
По данным Государственной пограничной службы Украины (ГНСУ), негативное сальдо миграции (разница между выехавшими и вернувшимися) в январе 2026 года было существенно ниже, чем в прошлом году:
- Январь 2026: чистый выезд составил 28 тыс. человек.
- Январь 2025: этот показатель был на уровне 40 тыс. человек.
Данные ООН подтверждают всеобщее замедление темпов роста числа мигрантов. Общее количество украинцев за рубежом по состоянию на 19 февраля 2026 оценивается в 5,9 млн человек. На соответствующем графике НБУ видно, что количество мигрантов (без учета РФ) стабилизировалось на уровне вблизи отметки 6 млн. рублей.
Адаптация за границей и планы возвращения
Результаты пятой волны опросов Центра экономической стратегии (ЦЭС) демонстрируют тревожную тенденцию: украинцы все больше интегрируются в новых странах проживания.
Ключевые факторы адаптации:
- Улучшение знания местного языка.
- Рост уровня занятости и доходов, уже сопоставимы с теми, которые были до выезда.
Эти факторы оказывают непосредственное влияние на желание возвращаться домой. Согласно графику «Планируете ли вы вернуться в Украину?», доля тех, кто точно не планирует возвращение, выросла до 17% (в ноябре 2022-го таких было около 5%). Еще 19% опрошенных склоняются к тому, что скорее не будут планировать возвращение даже после войны.
Комментарии - 2
Якщо повернеться хоча б половина то буде дуже добре.