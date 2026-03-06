Bybit уберегла от мошеннических выводов активы 4000 пользователей на $300 млн

Bybit , вторая в мире криптобиржа по торговому объему, представила комплексные результаты своей инициативы по обеспечению безопасности за 2025 год. Компания внедрила передовую многоуровневую архитектуру защиты, которая успешно обезопасила тысячи пользователей и установила новый стандарт проактивной безопасности в индустрии цифровых активов. Согласно отчету Chainalysis, в 2025 году убытки от мошенничества в криптовалюте составили $17 млрд.

Новый стандарт индустрии: трехуровневая система защиты от мошеннического вывода средств

Чтобы не просто реагировать на инциденты, а предотвращать их,Bybit разработала динамическую систему управления рисками, которая активируется до потери средств. Система разделяет потенциальные угрозы на три уровня, каждый из которых подразумевает особый сценарий реагирования для защиты процесса вывода средств без ущерба для обычных торговых операций.

Уровень 1: раннее предупреждение (низкий риск). Используя эвристический анализ больших данных для выявления необычных паттернов (например, массовый вывод на один новый адрес), Bybit запускает автоматические опросы. Эти данные позволяют команде по управлению рисками превентивно вносить опасные адреса в черные списки.

Уровень 2: оповещение в реальном времени (средний риск). Для аккаунтов, отмеченных в базах данных подбора учетных данных (утечки из внешних источников), или при обнаружении подозрительных адресов, Bybit активирует оповещения во время вывода средств. Это побуждает пользователей сделать паузу и перепроверить транзакцию, нейтрализуя методы социальной инженерии, основанные на спешке и эмоциональном давлении.

Уровень 3: немедленная блокировка и период охлаждения (высокий риск). Для адресов кошельков, связанных с подтвержденным мошенничеством, включая инвестиционные схемы «pig butchering», Bybit применяет блокировку вывода средств в реальном времени вместе с обязательным часовым периодом охлаждения. Это дает пользователям критически важное время, чтобы оценить ситуацию и проверить транзакцию.

Итоги и ключевые показатели 2025 года

Эффективность мер, внедренных в четвертом квартале 2025 года, обеспечила беспрецедентные результаты в области безопасности пользователей:

Предотвращение мошенничества в IV квартале: из $500 млн подозрительных запросов на вывод Bybit успешно перехватила и сохранила $300 млн, защитив сбережения более 4000 пользователей.

Обнаружение с помощью ИИ в IV квартале: собственные алгоритмы ИИ Bybit выявили 350 адресов, связанных с инвестиционным мошенничеством, предотвратив потенциальные потери 8000 пользователей при выводе средств.

Устойчивость инфраструктуры в 2025 году: платформа успешно отразила более 3 млн попыток взлома аккаунтов методом подбора учетных данных (credential stuffing).

Ончейн-мониторинг в IV квартале: система автоматически пометила 350 адресов, а еще 600 были добавлены вручную через систему тикетов, что предотвратило немедленные потери от мошенничества на сумму $1 млн.

Коллективная защита: синергия индустрии и государства

В Bybit убеждены, что безопасность — это не конкурентное преимущество, а общая ответственность. Стратегия 2025 года была сосредоточена на интеграции внешних разведданных:

«Наша миссия в 2025 году заключалась в том, чтобы превратить контроль рисков из „невидимого щита“ в активного интеллектуального защитника, — отметил Дэвид Зонг, руководитель отдела контроля рисков в Bybit. — Интегрируя ончейн-мониторинг на базе ИИ с данными в реальном времени от таких партнеров, как TRM, Elliptic и Chainalysis, мы не только защищаем пользователей Bybit, но и помогаем раскрывать структуру мошеннических сетей. Мы делимся этими данными со всей экосистемой, потому что безопасность индустрии — это общее благо».