«Налог на Google»: в 2026 году в бюджет уже поступило более 4,2 млрд грн

С начала 2026 года в бюджет уже поступило более 4,2 млрд. грн. Об этом на своей странице в Facebook сообщила и. о. главы ДПС Леся Карнаух.

Динамика и валютные поступления

Нынешние поступления на 0,7 млрд грн превышают показатель января-февраля прошлого года. Тогда в бюджет было уплачено 3,5 млрд гривен.

В валютном эквиваленте в первые два месяца года было оплачено:

38,5 млн евро;

$52,1 млн.

Эти средства поступают от иностранных компаний, предоставляющих электронные услуги украинцам и зарегистрированных в качестве плательщиков НДС в Украине.

Кто платит больше всего?

Компании-лидеры по уплате налога:

Apple,

Google,

Valve,

Meta,

Sony,

Etsy

Netflix.

На сегодняшний день плательщиками НДС уже зарегистрировались 151 человек — нерезидент, поставляющих электронные услуги физическим лицам на таможенной территории Украины.

«Уплата такого налога является важным элементом справедливого налогообложения цифровой экономики и способствует дополнительному наполнению Государственного бюджета Украины», — добавила Карнаух.

Напомним, что обязанность регистрации плательщиком НДС для нерезидентов возникает в случае, если за последние 12 месяцев объем поставки электронных услуг физическим лицам на таможенной территории Украины превышает эквивалент 1 млн грн.