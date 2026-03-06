С начала 2026 года в бюджет уже поступило более 4,2 млрд. грн. Об этом на своей странице в Facebook сообщила и. о. главы ДПС Леся Карнаух.
«Налог на Google»: в 2026 году в бюджет уже поступило более 4,2 млрд грн
Динамика и валютные поступления
Нынешние поступления на 0,7 млрд грн превышают показатель января-февраля прошлого года. Тогда в бюджет было уплачено 3,5 млрд гривен.
В валютном эквиваленте в первые два месяца года было оплачено:
- 38,5 млн евро;
- $52,1 млн.
Эти средства поступают от иностранных компаний, предоставляющих электронные услуги украинцам и зарегистрированных в качестве плательщиков НДС в Украине.
Кто платит больше всего?
Компании-лидеры по уплате налога:
- Apple,
- Google,
- Valve,
- Meta,
- Sony,
- Etsy
- Netflix.
На сегодняшний день плательщиками НДС уже зарегистрировались 151 человек — нерезидент, поставляющих электронные услуги физическим лицам на таможенной территории Украины.
«Уплата такого налога является важным элементом справедливого налогообложения цифровой экономики и способствует дополнительному наполнению Государственного бюджета Украины», — добавила Карнаух.
Напомним, что обязанность регистрации плательщиком НДС для нерезидентов возникает в случае, если за последние 12 месяцев объем поставки электронных услуг физическим лицам на таможенной территории Украины превышает эквивалент 1 млн грн.
