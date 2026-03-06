ЕС обратится к международным партнерам из-за дефицита финансирования Украины в 30 млрд евро

Европейский Союз готовится обратиться к международным партнерам с просьбой о дополнительном финансировании для Украины, поскольку страна рискует остаться без средств на пятом году полномасштабного вторжения России. Об этом сообщает Bloomberg.

Поиск дополнительных 30 миллиардов евро

Согласно проекту выводов саммита в Брюсселе, с которым ознакомилось издание Bloomberg, лидеры ЕС призывают к «интенсификации работы с третьими странами для закрытия остатка дефицита в размере 30 млрд евро ($34,9 млрд)».

Ситуация осложняется тем, что основной пакет помощи от самого Евросоюза заблокирован. В декабре блок согласовал кредитную помощь в размере 90 млрд евро на этот и последующие годы.

Финансирование должно было осуществляться через общие заимствования, поскольку некоторые страны отказались использовать замороженные активы центробанка в качестве залога. Выделение средств ветировано Венгрией из-за спора по поводу поврежденного нефтепровода «Дружба».

Шантаж

Украина и ее союзники оказались в затруднительном положении: финансирование может иссякнуть, если первый транш от ЕС не поступит до начала апреля. Будапешт непреклонен: вето не будет снято, пока не возобновится прокачка российской нефти по территории Украины.

«Мы договорились предоставить Украине кредит в 90 миллиардов евро, и мы должны это выполнить. Поврежденный трубопровод не должен держать в заложниках оборону Украины», — заявила топ-дипломатка Е С Кая Каллас.

План «Б»: G7 и Вашингтонские встречи

Чтобы обеспечить «местное» финансирование, ЕС обратился к странам «Большой семерки» (G7). Ожидается, что этот вопрос станет ключевым во время встречи министров финансов в Вашингтоне в рамках весеннего собрания МВФ в апреле.

Дополнительными вызовами для Киева остаются нехватка финансирования, что затрудняет закупку средств ПВО, а также конфликт в Иране, который начинает влиять на запасы оружия в США и потенциально может снизить их доступность для Украины.