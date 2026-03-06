Multi от Минфин
6 марта 2026, 15:36

Украинцы открыли более 208 млн счетов: сколько их в среднем на одного человека

По состоянию на 1 января 2026 года украинцы и бизнес открыли у поставщиков платежных услуг 208,6 млн счетов, что на 8,2% больше, чем годом ранее. Об этом сообщил Национальный банк Украины.

Украинцы открыли более 208 млн счетов: сколько их в среднем на одного человека
Фото: НБУ

Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

По данным регулятора, в среднем у одного физического лица есть около двух счетов. В то же время, законодательство Украины не ограничивает количество счетов, которые может открыть клиент в различных учреждениях.

Обслуживание счетов осуществляют 63 предоставлятеля платежных услуг, среди которых 60 банков и три небанковских учреждения.

Подавляющее большинство счетов открыто именно в банках — 207,5 млн. Из них:

  • почти 200,4 млн. принадлежат физическим лицам;
  • 4,7 млн — физическим лицам-предпринимателям;
  • 2,4 млн — юридическим лицам.

У небанковских поставщиков платежных услуг открыто более 1,11 млн счетов, в том числе:

  • около 1,03 млн — физических лиц;
  • 84,2 тыс. — ФЛП;
  • 0,46 тыс. — юридических лиц.

В то же время общее количество пользователей, имеющих счета в платежных учреждениях, в начале 2026 года составило 87,3 млн, что на 4,4% больше, чем годом ранее.

В банках обслуживается 86,3 млн. клиентов, среди которых:

  • 82,8 млн — физические лица;
  • 2,5 млн — ФЛП;
  • почти 1 млн — юридические лица.

Еще 1,03 млн пользователей обслуживаются у небанковских поставщиков платежных услуг.

Дистанционный банкинг как стандарт

Украинцы продолжают массово переходить в онлайн. Доля пользователей, выбирающих дистанционное обслуживание, за год снова возросла. На начало 2026 года цифровые услуги избрали 91,79% хозяйствующих субъектов и 84,51% физических лиц.

Для сравнения годом ранее эти показатели составляли 89,85% и 82,87% соответственно.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Новости по теме
Все новости
