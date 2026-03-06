Государственная налоговая служба Украины сообщает о росте поступлений в бюджет социального страхования. В январе-феврале 2026 года уплаченный единый социальный взнос (ЕСВ) превысил 111,9 млрд грн — на 15,1 млрд грн (или 15,6%) больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда поступления составили 96,8 млрд грн.
Поступления ЕСВ выросли на 15,6% — до 111,9 млрд грн
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Почему это важно?
Рост поступлений является фундаментом для бесперебойного финансирования ключевых социальных потребностей миллионов украинцев:
- Пенсионные выплаты;
- Больничные и декретные выплаты;
- Иные виды государственной социальной поддержки.
В ГНС подчеркивают, что такая тенденция свидетельствует о высокой ответственности бизнеса и постепенном выводе рынка труда из тени.
Льготы для социально ответственного бизнеса
Государство продолжает стимулировать трудоустройство лиц с инвалидностью через систему пониженных ставок ЕСВ:
- 8,41% — общая льготная ставка для работодателей, нанимающих лиц с инвалидностью;
- 5,5% — для предприятий, где работает более 50% лиц с инвалидностью;
- 5,3% — специальная ставка для организаций УТОГ и УТОС.
Кто освобожден от уплаты ЕСВ «за себя»?
Некоторые категории самозанятых лиц имеют право не платить взнос, если они сами имеют статус лица с инвалидностью и уже получают пенсию или госпомощь. Это касается:
- ФОПов;
- лиц, занимающихся независимой профессиональной деятельностью;
- членов фермерских хозяйств, если они имеют статус лица с инвалидностью и получают пенсию или соцпомощь.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 15 незарегистрированных посетителей.
Комментарии