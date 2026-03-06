Поступления ЕСВ выросли на 15,6% — до 111,9 млрд грн

Государственная налоговая служба Украины сообщает о росте поступлений в бюджет социального страхования. В январе-феврале 2026 года уплаченный единый социальный взнос (ЕСВ) превысил 111,9 млрд грн — на 15,1 млрд грн (или 15,6%) больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда поступления составили 96,8 млрд грн.

Почему это важно?

Рост поступлений является фундаментом для бесперебойного финансирования ключевых социальных потребностей миллионов украинцев:

Пенсионные выплаты;

Больничные и декретные выплаты;

Иные виды государственной социальной поддержки.

В ГНС подчеркивают, что такая тенденция свидетельствует о высокой ответственности бизнеса и постепенном выводе рынка труда из тени.

Льготы для социально ответственного бизнеса

Государство продолжает стимулировать трудоустройство лиц с инвалидностью через систему пониженных ставок ЕСВ:

8,41% — общая льготная ставка для работодателей, нанимающих лиц с инвалидностью;

5,5% — для предприятий, где работает более 50% лиц с инвалидностью;

5,3% — специальная ставка для организаций УТОГ и УТОС.

Кто освобожден от уплаты ЕСВ «за себя»?

Некоторые категории самозанятых лиц имеют право не платить взнос, если они сами имеют статус лица с инвалидностью и уже получают пенсию или госпомощь. Это касается: