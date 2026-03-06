Валютный рынок в феврале: спрос на доллар упал вдвое, НБУ сократил интервенции

Ситуация на валютном рынке Украины стабилизировалась по итогам первых двух месяцев 2026 г., а интерес к иностранной валюте со стороны бизнеса и населения в феврале заметно снизился. Об этом говорится в свежем «Макроэкономическом и монетарном обзоре» НБУ.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Спрос на наличный доллар снизился

По данным регулятора, в феврале чистый спрос на иностранную валюту заметно сократился во всех сегментах рынка:

Наличный рынок: спрос упал до $0,5 млрд (для сравнения, в период с октября 2025 по январь 2026 года он держался на уровне $0,7−0,8 млрд).

Главный фактор: объемы чистой покупки наличного доллара сократились более чем вдвое. В то же время, интерес к евро оставался на стабильном уровне без резких колебаний.

НБУ экономит резервы

Снижение давления на гривну позволило Нацбанку снизить объемы поддержки рынка. Чистая продажа валюты со стороны НБУ на межбанке сократилась до $3 млрд.

Курсовая динамика

Официальный курс гривны по отношению к доллару за месяц ослаб на 0,5%. Однако к евро гривна просела более ощутимо — на 1,3%, что объясняется девальвацией самого доллара на мировых рынках.

Разница между наличным и официальным курсами остается минимальной: 0,3% для доллара и 0,5% для евро.