Мировая экономика в 2026 году: Китай укрепляет лидерство, а Азия производит половину глобального ВВП

Согласно новым прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), в 2026 году совокупный объем мировой экономики по паритету покупательной способности (ПКС) составит более $219 триллионов. Этот показатель корректирует экономические результаты стран с учетом стоимости жизни, что позволяет более точно сравнивать реальные масштабы национальных экономик, сообщает Visual Capitalist.

Глобальные лидеры: Китай опережает США

Хотя по номинальному ВВП Соединенные Штаты традиционно занимают первое место, в рейтинге по ПКС картина коренным образом другая. Китай удерживает статус крупнейшей экономики мира еще с 2014 года.

Топ-5 крупнейших экономик мира в 2026 году (ВВП по ПКС):

Китай — $43,5 трлн

США — $31,8 трлн

Индия — $19,1 трлн

россия — $7,3 трлн

Япония — $6,9 трлн

Распределение сил по континентам

Визуализация показывает тотальное доминирование Азии, которая становится основным движком глобального роста.

Азия (49%): Почти половина мирового производства сосредоточена в азиатском регионе, где, кроме Китая и Индии, мощными игроками являются Индонезия ($5,4 трлн) и Япония.

Европа (21%): Самой большой экономикой континента остается Германия ($6,3 трлн), за ней следуют Франция ($4,7 трлн) и Великобритания ($4,6 трлн).

Северная Америка (18%): Основную часть здесь формируют США и Мексика ($3,6 трлн).

Африка (6%), Южная Америка (5%) и Океания (1%) замыкают мировое деление экономических сил.

Украина на экономической карте

Несмотря на вызовы войны Украина остается заметным игроком в европейском регионе. Согласно графику, ВВП Украины по ППС в 2026 году прогнозируется на уровне $731 млрд.