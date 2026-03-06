Согласно новым прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), в 2026 году совокупный объем мировой экономики по паритету покупательной способности (ПКС) составит более $219 триллионов. Этот показатель корректирует экономические результаты стран с учетом стоимости жизни, что позволяет более точно сравнивать реальные масштабы национальных экономик, сообщает Visual Capitalist.
Мировая экономика в 2026 году: Китай укрепляет лидерство, а Азия производит половину глобального ВВП
Глобальные лидеры: Китай опережает США
Хотя по номинальному ВВП Соединенные Штаты традиционно занимают первое место, в рейтинге по ПКС картина коренным образом другая. Китай удерживает статус крупнейшей экономики мира еще с 2014 года.
Топ-5 крупнейших экономик мира в 2026 году (ВВП по ПКС):
- Китай — $43,5 трлн
- США — $31,8 трлн
- Индия — $19,1 трлн
- россия — $7,3 трлн
- Япония — $6,9 трлн
Распределение сил по континентам
Визуализация показывает тотальное доминирование Азии, которая становится основным движком глобального роста.
Азия (49%): Почти половина мирового производства сосредоточена в азиатском регионе, где, кроме Китая и Индии, мощными игроками являются Индонезия ($5,4 трлн) и Япония.
Европа (21%): Самой большой экономикой континента остается Германия ($6,3 трлн), за ней следуют Франция ($4,7 трлн) и Великобритания ($4,6 трлн).
Северная Америка (18%): Основную часть здесь формируют США и Мексика ($3,6 трлн).
Африка (6%), Южная Америка (5%) и Океания (1%) замыкают мировое деление экономических сил.
Украина на экономической карте
Несмотря на вызовы войны Украина остается заметным игроком в европейском регионе. Согласно графику, ВВП Украины по ППС в 2026 году прогнозируется на уровне $731 млрд.
