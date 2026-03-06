Курс валют на пятницу: доллар в банках подешевел на 13 копеек, евро — на 20 копеек

В пятницу, 6 марта, на наличном рынке средний курс доллара снизился на 13 копеек в покупке и на 5 копеек в продаже. Евро подешевел на 20 копеек в покупке и на 11 копеек в продаже.

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках снизился на 1 копейку в покупке и на 2 копейки в продаже. Евро подешевело на 5 копеек в покупке, а в продаже не изменилось.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 43,47−44,05 грн. Евро покупают за 50,40 грн, а продают за 51,19 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 43,80−43,98, евро — 51,00−51,25 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 43,5950−43,6250 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 50,64−50,65 грн/евро.

