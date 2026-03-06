Кабинет Министров направит дополнительные 12,6 млрд грн на срочные ремонты автомобильных дорог. Основной акцент будет сделан на международных и национальных трассах, в частности в прифронтовых регионах. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Кабмин выделяет дополнительные 12,6 млрд грн на срочные ремонты трасс
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Логистика как стратегический приоритет
По словам Свириденко, состояние дорожного покрытия сегодня является не только вопросом комфорта, но и критическим фактором обороноспособности:
- Для сил обороны: быстрая переброска резервов и поставка боеприпасов.
- Для медицины: оперативная эвакуация раненых защитников из передовой.
Две волны ремонтов
Кабмин установил жесткие дедлайны для выполнения основных объемов работ:
- Первая волна должна завершиться к июню.
- Вторая волна — до октября.
Предварительно на эти нужды уже было направлено 12,6 млрд грн.
Кабинет Министров выделяет дополнительные средства из резервного фонда государственного бюджета.
Отдельное внимание уделяется прифронтовым территориям. Для координации работ в этих областях министерство работает в тесной связке с Минобороны, чтобы обеспечить безопасность и эффективность дорожных бригад в зонах, приближенных к боевым действиям.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии