Кабмин выделяет дополнительные 12,6 млрд грн на срочные ремонты трасс

Кабинет Министров направит дополнительные 12,6 млрд грн на срочные ремонты автомобильных дорог. Основной акцент будет сделан на международных и национальных трассах, в частности в прифронтовых регионах. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Логистика как стратегический приоритет

По словам Свириденко, состояние дорожного покрытия сегодня является не только вопросом комфорта, но и критическим фактором обороноспособности:

Для сил обороны: быстрая переброска резервов и поставка боеприпасов.

Для медицины: оперативная эвакуация раненых защитников из передовой.

Две волны ремонтов

Кабмин установил жесткие дедлайны для выполнения основных объемов работ:

Первая волна должна завершиться к июню.

Вторая волна — до октября.

Предварительно на эти нужды уже было направлено 12,6 млрд грн.

Кабинет Министров выделяет дополнительные средства из резервного фонда государственного бюджета.

Отдельное внимание уделяется прифронтовым территориям. Для координации работ в этих областях министерство работает в тесной связке с Минобороны, чтобы обеспечить безопасность и эффективность дорожных бригад в зонах, приближенных к боевым действиям.