Рынок жилья в 2025 году: темпы строительства в Украине замедлились, но количество новых квартир выросло

По итогам 2025 г. объемы жилищного строительства в Украине продемонстрировали незначительное падение. В эксплуатацию было введено 9 млн. 552,9 тыс. кв. м жилья, что на 2,1% меньше по сравнению с показателями 2024 года. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Для сравнения, в 2024 году отрасль демонстрировала стремительное восстановление — тогда рост составил более 21%.

Структура жилищного фонда: частный сектор лидирует

Интересно, что по площади индивидуальные дома опередили многоэтажки, хотя по количеству жилищ ситуация противоположная:

Одноквартирные дома: 5 млн. 34,1 тыс. кв. м (это 52,7% всего введенного жилья).

Многоквартирные дома: 4 млн. 501 тыс. кв. м (47,1%).

Дома для коллективного проживания: 17,7 тыс. кв. м (менее 0,2%).

Несмотря на общее сокращение площади, количество построенных домов даже несколько возросло: за год сдали 117,5 тыс. квартир (+0,7%). Львиная доля из них — более 80 тысяч — приходится именно на многоквартирный сектор.

Региональные лидеры и антилидеры

География строительства остается неравномерной. Киевщина удерживает первенство, тогда как столица демонстрирует спад:

Киевская область: уверенное первое место — почти 2 млн кв. м (22,5 тыс. квартир), что на 2,3% больше, чем в прошлом.

Киев: несмотря на большие объемы (1,19 млн кв. м), зафиксировано существенное падение темпов минус 15,6%.

Львовская область: более 1 млн. кв. м, стабильный результат с символическим ростом на 0,4%.

Одесская область: один из лучших результатов роста — +37,5% (около 800 тыс. кв. м).

Спад активности наблюдался в Ивано-Франковской (-8,7%), Винницкой (-4,7%) и Волынской (-3,1%) областях.

Где фиксировали строительный бум?

Кроме Одесщины, неожиданно высокие темпы роста (хотя и при меньших абсолютных цифрах) показали прифронтовые и деоккупированные регионы: