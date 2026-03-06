Multi от Минфин
6 марта 2026, 10:01 Читати українською

«Карпатська Джерельна» не из Карпат: АМКУ оштрафовал производителя на 9,4 млн грн за обман потребителей

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) признал действия ООО «Карпатские минеральные воды» недобросовестной конкуренцией. Популярный бренд минеральной воды вводил покупателей в заблуждение по поводу реального места происхождения своей продукции.

«Карпатська Джерельна» не из Карпат: АМКУ оштрафовал производителя на 9,4 млн грн за обман потребителей

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

В чем суть нарушения?

Расследование АМКУ, начатое по жалобе потребителя, установило, что производитель на этикетках и официальном сайте распространял ложную информацию о том, что вода «Карпатська Джерельна» происходит непосредственно из Украинских Карпат.

По выводам НАН Украины, КНУ им. Тараса Шевченко и ГНПП «Картография», Южно-Струтинское месторождение (с. Струтин, Львовская область), где добывают воду, территориально не входит в Украинские Карпаты.

Дизайн этикетки (изображение гор, елей и карта с отметкой «Карпаты») в сочетании с названием создавал у потребителей стойкое впечатление, что вода добывается в горном регионе.

Благодаря такому позицию компания получала неправомерные преимущества над конкурентами, чья продукция действительно имеет карпатское происхождение или маркируется согласно реальным местам добычи.

Наказание и реакция компании

За нарушение закона «О защите от недобросовестной конкуренции» на ООО «Карпатские минеральные воды» наложен штраф в размере 9422082 грн.

Компания признала претензии и пообещала изменить дизайн этикетки.

В новом оформлении будет четко отмечено, что «Карпатська Джерельна» — это только торговая марка, а не указание на географический регион происхождения.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
qbik
qbik
6 марта 2026, 11:51
#
Наступним буде Львівське, бо надпис на етикетці вводить в оману, що зварене ще у 1715.
+
+15
ccc2013
ccc2013
6 марта 2026, 11:55
#
Как вообще это прверяют- не из-под крана ли вся бутилированная вода?😜
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 20 незарегистрированных посетителей.
