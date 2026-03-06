«Карпатська Джерельна» не из Карпат: АМКУ оштрафовал производителя на 9,4 млн грн за обман потребителей

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) признал действия ООО «Карпатские минеральные воды» недобросовестной конкуренцией. Популярный бренд минеральной воды вводил покупателей в заблуждение по поводу реального места происхождения своей продукции.

В чем суть нарушения?

Расследование АМКУ, начатое по жалобе потребителя, установило, что производитель на этикетках и официальном сайте распространял ложную информацию о том, что вода «Карпатська Джерельна» происходит непосредственно из Украинских Карпат.

По выводам НАН Украины, КНУ им. Тараса Шевченко и ГНПП «Картография», Южно-Струтинское месторождение (с. Струтин, Львовская область), где добывают воду, территориально не входит в Украинские Карпаты.

Дизайн этикетки (изображение гор, елей и карта с отметкой «Карпаты») в сочетании с названием создавал у потребителей стойкое впечатление, что вода добывается в горном регионе.

Благодаря такому позицию компания получала неправомерные преимущества над конкурентами, чья продукция действительно имеет карпатское происхождение или маркируется согласно реальным местам добычи.

Наказание и реакция компании

За нарушение закона «О защите от недобросовестной конкуренции» на ООО «Карпатские минеральные воды» наложен штраф в размере 9422082 грн.

Компания признала претензии и пообещала изменить дизайн этикетки.

В новом оформлении будет четко отмечено, что «Карпатська Джерельна» — это только торговая марка, а не указание на географический регион происхождения.