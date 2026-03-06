Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) признал действия ООО «Карпатские минеральные воды» недобросовестной конкуренцией. Популярный бренд минеральной воды вводил покупателей в заблуждение по поводу реального места происхождения своей продукции.
«Карпатська Джерельна» не из Карпат: АМКУ оштрафовал производителя на 9,4 млн грн за обман потребителей
В чем суть нарушения?
Расследование АМКУ, начатое по жалобе потребителя, установило, что производитель на этикетках и официальном сайте распространял ложную информацию о том, что вода «Карпатська Джерельна» происходит непосредственно из Украинских Карпат.
По выводам НАН Украины, КНУ им. Тараса Шевченко и ГНПП «Картография», Южно-Струтинское месторождение (с. Струтин, Львовская область), где добывают воду, территориально не входит в Украинские Карпаты.
Дизайн этикетки (изображение гор, елей и карта с отметкой «Карпаты») в сочетании с названием создавал у потребителей стойкое впечатление, что вода добывается в горном регионе.
Благодаря такому позицию компания получала неправомерные преимущества над конкурентами, чья продукция действительно имеет карпатское происхождение или маркируется согласно реальным местам добычи.
Наказание и реакция компании
За нарушение закона «О защите от недобросовестной конкуренции» на ООО «Карпатские минеральные воды» наложен штраф в размере 9422082 грн.
Компания признала претензии и пообещала изменить дизайн этикетки.
В новом оформлении будет четко отмечено, что «Карпатська Джерельна» — это только торговая марка, а не указание на географический регион происхождения.
