6 марта 2026, 9:34

Сегодня цены на нефть падают, но ожидается самый резкий недельный рост с 2022 года

Цены на нефть снизились в пятницу, 6 марта, прервав пятидневное ралли. Это произошло после того, как правительство США объявило о возможных интервенциях на рынке фьючерсов и ослабило ограничения на покупку российской нефти, чтобы компенсировать дефицит, вызванный войной на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Reuters.

Цены на нефть падают, но ожидается стремительный недельный рост с 2022 года
Фото: freepik

Котировки: коррекция после недельного бума

  • Brent снизилась на $0,95 (1,1%) — до $84,46 за баррель.
  • WTI упала на $1,08 (1,3%) — до $79,93.

Несмотря на сегодняшнее падение, эта неделя стала самым стремительным ростом цен на нефть с февраля 2022 года. За неделю Brent подорожала на 16,4%, а WTI — на 19,2%.

Экстренные мероприятия Вашингтона

Чтобы остановить неконтролируемый рост цен, Белый дом и Минфин США готовят два ключевых шага:

Финансовые интервенции: США планируют беспрецедентный шаг — влияние на цены из-за рынка нефтяных фьючерсов, а не только из-за физических запасов.

«Зеленый свет» для российской нефти: США выдали специальные разрешения на покупку подсанкционной нефти из России, которая уже загружена на танкеры. Это должно облегчить ситуацию для НПЗ в Азии, которые начали сокращать переработку из-за дефицита. Первыми этим пользовались индийские компании, выкупив миллионы баррелей российского сырья.

Блокада Ормузского пролива: угроза остается

Рынок остается в напряжении из-за остановки движения танкеров через Ормузский пролив. По словам Приянки Сачдевы, аналитика Phillip Nova, ежедневный простой в проливе означает невозможность хранения 20 млн баррелей в сутки и отсутствие их поступления на мировой рынок.

По данным Kpler, в настоящее время в Индийском океане и близ Сингапура в плавучих хранилищах и на судах находится около 30 млн баррелей российской нефти, которые теперь могут попасть на рынок благодаря разрешениям США.

Контекст для сравнения

Несмотря на скачок на 20% в месяц, аналитики призывают не паниковать. Эксперт IG Тони Сайкамор отмечает, что текущая цена всего на $3,40 превышает средний показатель за последние четыре года. Для сравнения, в 2022 году после полномасштабного вторжения России в Украину цены превышали $100 за баррель.

Автор:
Роман Мирончук
Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Skeptik777
Skeptik777
6 марта 2026, 11:34
#
Brent наразі 86… що автор курить?
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 13 незарегистрированных посетителей.
