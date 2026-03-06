ЕС ищет выход из шантажа Орбана: Брюссель может оплатить ремонт «Дружбы», чтобы разблокировать помощь Украине

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

6 марта 2026, 8:33 Читати українською

ЕС ищет выход из шантажа Орбана: Брюссель может оплатить ремонт «Дружбы», чтобы разблокировать помощь Украине

Европейский Союз рассматривает возможность предоставления Украине финансовой и технической помощи по восстановлению нефтепровода «Дружба». Целью этого является нейтрализовать вето Венгрии и Словакии, которые блокируют критически важный кредитный пакет для Киева на сумму €90 млрд ($104 млрд) и новые санкции против рф. Об этом сообщает Bloomberg.

ЕС ищет выход из шантажа Орбана: Брюссель может оплатить ремонт
Фото: pixabay

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Конфликт интересов

Ситуация зашла в тупик из-за повреждения объекта в результате российской атаки в январе 2025 года. Тогда удары повлекли за собой пожар, длившийся 10 дней, и вывели из строя оборудование, кабели и системы обнаружения утечек.

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг откровенно заявил, что не хочет возобновлять транзит.

«Я буду откровенным: я бы его не восстанавливал. Это российская нефть, финансирующая войну», — подчеркнул он.

Однако Зеленский признал, что Украина может быть вынуждена пойти на ремонт, если ЕС не найдет другой способ обойти вето Венгрии.

Готовящийся к сложным выборам в апреле Виктор Орбан обвиняет Украину в умышленном прекращении поставок. Венгрия уже заблокировала выделение помощи ЕС, а Словакия приостановила аварийные поставки электроэнергии в Украину.

Шантаж и финансовое давление Орбана

В своем выступлении в четверг Орбан прибег к откровенным угрозам, обещая «заставить» Украину возобновить поставки.

«У нас нет военной силы для этого… но у нас есть политические и финансовые средства, и мы используем их для давления», — заявил венгерский премьер.

Глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий отметил, что ремонт объекта, который россия атаковала уже около 20 раз за 5 лет войны, не имеет смысла с точки зрения безопасности, поскольку враг ударит снова, как только работы завершатся.

Как ЕС планирует действовать

Еврокомиссия может выделить средства на ремонт через программы бюджетной поддержки Украины.

Брюссель ведет переговоры с Киевом об отправке экспертной миссии по верификации повреждений. Орбан уже выразил готовность признать выводы такой миссии, если в нее войдут представители Венгрии и Словакии.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 34 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами