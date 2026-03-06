ЕС ищет выход из шантажа Орбана: Брюссель может оплатить ремонт «Дружбы», чтобы разблокировать помощь Украине

Европейский Союз рассматривает возможность предоставления Украине финансовой и технической помощи по восстановлению нефтепровода «Дружба». Целью этого является нейтрализовать вето Венгрии и Словакии, которые блокируют критически важный кредитный пакет для Киева на сумму €90 млрд ($104 млрд) и новые санкции против рф. Об этом сообщает Bloomberg.

Конфликт интересов

Ситуация зашла в тупик из-за повреждения объекта в результате российской атаки в январе 2025 года. Тогда удары повлекли за собой пожар, длившийся 10 дней, и вывели из строя оборудование, кабели и системы обнаружения утечек.

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг откровенно заявил, что не хочет возобновлять транзит.

«Я буду откровенным: я бы его не восстанавливал. Это российская нефть, финансирующая войну», — подчеркнул он.

Однако Зеленский признал, что Украина может быть вынуждена пойти на ремонт, если ЕС не найдет другой способ обойти вето Венгрии.

Готовящийся к сложным выборам в апреле Виктор Орбан обвиняет Украину в умышленном прекращении поставок. Венгрия уже заблокировала выделение помощи ЕС, а Словакия приостановила аварийные поставки электроэнергии в Украину.

Шантаж и финансовое давление Орбана

В своем выступлении в четверг Орбан прибег к откровенным угрозам, обещая «заставить» Украину возобновить поставки.

«У нас нет военной силы для этого… но у нас есть политические и финансовые средства, и мы используем их для давления», — заявил венгерский премьер.

Глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий отметил, что ремонт объекта, который россия атаковала уже около 20 раз за 5 лет войны, не имеет смысла с точки зрения безопасности, поскольку враг ударит снова, как только работы завершатся.

Как ЕС планирует действовать

Еврокомиссия может выделить средства на ремонт через программы бюджетной поддержки Украины.

Брюссель ведет переговоры с Киевом об отправке экспертной миссии по верификации повреждений. Орбан уже выразил готовность признать выводы такой миссии, если в нее войдут представители Венгрии и Словакии.