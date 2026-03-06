Почти 40% женщин считают, что работодатель должен компенсировать расходы на «офисную одежду» — опрос

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

6 марта 2026, 11:00 Читати українською

Почти 40% женщин считают, что работодатель должен компенсировать расходы на «офисную одежду» — опрос

Большинство участников онлайн-опроса, проводившегося в телеграмм-канале «Минфина», считают, что компании должны хотя бы частично компенсировать затраты на внешний вид, если они устанавливают требования к дресс-коду.

Большинство участников онлайн-опроса, проводившегося в телеграмм-канале «Минфина», считают, что компании должны хотя бы частично компенсировать затраты на внешний вид, если они устанавливают требования к дресс-коду.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиЧто показал опросСогласно результатам анонимного опроса, 39% респондентов поддерживают идею компенсации.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что показал опрос

Согласно результатам анонимного опроса, 39% респондентов поддерживают идею компенсации. По их мнению, если работодатель определяет стандарты облика для сотрудников, то логично, чтобы компания частично покрывала расходы на соответствующую одежду или уход.

Еще 34% опрошенных отметили, что компенсация возможна, но при равных правилах для всех. То есть, если компания возмещает расходы по внешнему виду, такая практика должна распространяться и на мужчин, а требования к внешности должны быть одинаковыми.

В то же время, 27% респондентов выступили против компенсаций. Они считают, что дресс-код является частью профессиональной культуры, а расходы по соответствующему внешнему виду — личная ответственность работника.

В опросе приняли участие 953 пользователя, а просмотрели его более 5,7 тысяч человек.

Дискуссия о компенсации расходов на «офисный вид» все чаще возникает в профессиональной среде, ведь во многих компаниях требования к внешности могут предусматривать дополнительные расходы на одежду, косметику или уход. Это затрагивает вопросы баланса между корпоративными стандартами и личными расходами работников.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
+15
BigBend
BigBend
6 марта 2026, 11:40
#
А може просто платити жінкам так, як вони працюють? Як директоркессі Лувру, завдяки якій його пограбували. Вже друга стаття про цей брєд. Виглядаєш як опудало — це не проблема компанії.
+
0
tadeush
tadeush
6 марта 2026, 11:56
#
Если компания устанавливает требования к дресс-коду, то соискатель либо соглашается либо ищет работу в другом месте.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает gorobezus и 12 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами