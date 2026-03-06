Почти 40% женщин считают, что работодатель должен компенсировать расходы на «офисную одежду» — опрос

Большинство участников онлайн-опроса, проводившегося в телеграмм-канале «Минфина», считают, что компании должны хотя бы частично компенсировать затраты на внешний вид, если они устанавливают требования к дресс-коду.

Что показал опрос

Согласно результатам анонимного опроса, 39% респондентов поддерживают идею компенсации. По их мнению, если работодатель определяет стандарты облика для сотрудников, то логично, чтобы компания частично покрывала расходы на соответствующую одежду или уход.

Еще 34% опрошенных отметили, что компенсация возможна, но при равных правилах для всех. То есть, если компания возмещает расходы по внешнему виду, такая практика должна распространяться и на мужчин, а требования к внешности должны быть одинаковыми.

В то же время, 27% респондентов выступили против компенсаций. Они считают, что дресс-код является частью профессиональной культуры, а расходы по соответствующему внешнему виду — личная ответственность работника.

В опросе приняли участие 953 пользователя, а просмотрели его более 5,7 тысяч человек.

Дискуссия о компенсации расходов на «офисный вид» все чаще возникает в профессиональной среде, ведь во многих компаниях требования к внешности могут предусматривать дополнительные расходы на одежду, косметику или уход. Это затрагивает вопросы баланса между корпоративными стандартами и личными расходами работников.