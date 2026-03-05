Почему правительство хочет ввести НДС для малого бизнеса

Вопрос реформирования налога на добавленную стоимость для малого бизнеса стал одной из самых горячих тем экономических дискуссий 2026 года. Почему нынешний подход власти может нанести значительный ущерб предпринимательству и какие изменения лучше ввести, в колонке для ЭП рассуждает ассоциированный эксперт ОО «CASE-Украина» Олег Гетман. «Минфин» выбрал главное.

В основе дискуссии — инициатива Министерства финансов по резкому снижению порога обязательной регистрации плательщиком НДС, до 1 млн грн, для всех субъектов хозяйствования, включая тех, кто работает по упрощенной системе налогообложения. Несколько дней назад премьер-министр отметила, что порог по НДС может быть повышен до 4 млн грн, в настоящее время продолжаются переговоры с МВФ.

Главным аргументом инициаторов проекта является необходимость гармонизации украинского законодательства с нормами ЕС. Однако детальный анализ мирового опыта свидетельствует, что предлагаемые изменения могут быть значительно более жесткими по сравнению со среднеевропейскими стандартами и игнорируют критические различия в администрировании налогов.

Мировой опыт

Вопрос установления порога регистрации плательщиком НДС является ключевым инструментом государственной политики во всем мире. Вместо того, чтобы обременять малый бизнес сложной отчетностью, большинство стран стремятся создать «бесплатную зону» для микропредпринимателей, где они могут развиваться без чрезмерного фискального давления.

Несмотря на стремление к гармонизации, страны ЕС демонстрируют значительную вариативность в определении порогов, что зависит от уровня развития и структуры малого бизнеса.

Франция применяет многоуровневую систему. Для торговли порог составляет 85 тыс. евро с возможными допусками до 91,9 тыс. евро, для сферы услуг — 37,5 тыс. евро. Это позволяет дифференцировать нагрузку в зависимости от маржинальности бизнеса.

Ирландия установила порог 80 тыс. евро для товаров и 40 тыс. евро для услуг. Чехия в 2023 году сделала радикальный шаг, удвоив порог регистрации с 1 млн до 2 млн чешских крон (80 тыс. евро), чтобы уменьшить административную нагрузку на бизнес.

Польша имеет три ставки НДС: стандартная — 23%, сниженная — 8%, льготные — 5% и 0% (для определенных медицинских и трансграничных услуг). Порог регистрации плательщиком этого налога составлял 200 тыс. злотых (47 тыс. евро), а с 1 января 2026 года этот порог увеличили до 240 тыс. злотых годового оборота (около 56 тыс. евро).

Глобальная практика показывает, что низкие пороги регистрации НДС характерны для стран с низким уровнем цифровизации или специфическими фискальными вызовами.

Высокие пороги, более $75 тыс., действуют в Великобритании, Швейцарии, Японии, Сингапуре, Австралии. Эти страны сознательно устанавливают высокий порог ради стимулирования предпринимательства и уменьшения расходов на налоговый контроль.

Средние пороги, $40−60 тыс., установлены в Эстонии, Литве, Польше, Словакии, Хорватии, Люксембурге, Болгарии. Низкие пороги, менее $20 тыс., действуют в Мексике и Турции. Опыт этих стран показывает высокий уровень уклонения от уплаты налогов из-за дробления бизнеса, что является прямым следствием низкого порога.

Выводы международных организаций

Международные институты в отчетах по устойчивому развитию (Sustainable Development Goals) и налоговой политике подчеркивают следующие аспекты.

Специалисты ООН пишут, что чрезмерное налоговое администрирование — критический барьер для инклюзивного экономического роста. В развивающихся странах высокие пороги НДС способствуют самозанятости лиц. Низкие пороги становятся причиной «ловушки бедности», когда бизнес сознательно останавливает рост, чтобы не переходить на сложную систему учета.

Организация экономического сотрудничества и развития отмечает, что расходы налоговых органов на сбор НДС с микробизнеса часто превышают сами поступления. ОЭСР рекомендует устанавливать порог на уровне, который отсекает наименее прибыльные предприятия, позволяя налоговикам сосредоточиться на крупных плательщиках (правило Парето: 20% плательщиков дают 80% бюджета).

Украинская проблематика

Мировой тренд заключается в упрощении, а не усложнении. Ни одна успешная страна не рассматривает снижение порога НДС как эффективный метод борьбы с «теневой экономикой». Напротив, опыт стран ЕС, в частности Польши и Чехии, демонстрирует, что повышение лимитов оздоравливает бизнес-климат и повышает доверие между государством и предпринимателями.

Основная проблема перехода на НДС для украинских предпринимателей заключается не в дополнительном налоге, а именно в администрировании. Согласно аналитическим данным, украинская система администрирования налогов является одной из самых сложных в Евразии.

Если в ЕС предприниматель тратит на налоговую отчетность в среднем 200−300 часов в год, то в Украине этот показатель достигает 595 часов (данные Всемирного банка). Регистрация плательщиком НДС автоматически заставляет малого предпринимателя нанимать профессионального бухгалтера, что становится значительной статьей расходов для малого бизнеса.

Украина имеет уникально жесткую систему ответственности для плательщиков НДС: блокирование налоговых накладных. Этот инструмент не имеет аналогов в ЕС. Он может парализовать работу предприятия на месяцы и предусматривает штрафные санкции за нерегистрацию налоговых накладных или ошибки в отчетности до 100% от суммы налога. В ЕС штрафы обычно стимулируют малый бизнес, а не наказывают его.

По расчетам аналитических центров, предложенные Минфином изменения затронут 660 тыс. субъектов хозяйствования и нанесут им непродуктивные расходы на 61−115 млрд грн в год. Кроме дополнительных расходов, проект будет иметь и другие последствия.

Первое — увеличение дробления и тенизация. Предприниматели, для которых администрирование НДС станет слишком дорогостоящим или рискованным, будут либо искусственно занижать доходы, либо переходить в нелегальную плоскость, либо открывать дополнительный ФЛП.

Второй — коррупционные риски. Расширение круга плательщиков НДС на сотни тысяч человек создаст чрезмерную нагрузку на налоговиков и увеличит коррупционные риски.

Какая модель оптимальна

Путь в Евросоюз — это не только выполнение формальных требований по налогам, но и создание благоприятной среды для роста бизнеса. В год вступления Украины в ЕС порог обязательной регистрации плательщиком НДС, в соответствии с директивой ЕС, целесообразно установить на уровне не ниже 85 тыс. евро.

Для борьбы со схемами, использующими упрощенную систему, необходимо:

провести ключевые реформы в ГМС, ГНС, финмониторинге, БЭБ и перезагрузить ГМС и ГНС комиссиями с решающим голосом международных экспертов;

законодательно закрепить критерии и финансовую ответственность за «дробление бизнеса», сосредоточив санкции на организаторах схем, а не на отдельных ФЛП;

ограничить схему «ФЛП вместо найма», ввести критерии трудовых отношений;

поднять порог регистрации НДС до 85 тыс. евро для общей системы, уменьшить штрафы за несвоевременную регистрацию налоговых накладных.

Украина имеет уникальный шанс внедрить лучшие практики Евросоюза, поддерживающие развитие предпринимательства, а не копировать ограничительные меры, которые могут стать критическими для экономики в состоянии восстановления.