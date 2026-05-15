ГНС усиливает контроль за уплатой туристического сбора в Украине

Государственная налоговая служба (ГНС) инициирует ужесточение контроля за уплатой туристического сбора, что должно стать инструментом для увеличения доходов местных бюджетов. Налоговики планируют предоставлять общинам расширенную аналитику для выявления предпринимателей, которые уклоняются от официальной регистрации своей деятельности. Об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины 15 мая.

Динамика поступлений и масштабы рынка

Несмотря на сложную ситуацию с безопасностью, внутренний туризм в Украине демонстрирует признаки адаптации. В 2025 году общая сумма туристического сбора достигла 359 млн грн. Тенденция к росту сохраняется и в текущем году: за первый квартал 2026 года в бюджеты поступило более 82 млн грн, что на 23,6% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. На данный момент официальный статус плательщиков этого сбора имеют более 8 тысяч субъектов хозяйствования.

Проблема нереализованного потенциала

Налоговая служба отмечает, что механизм взимания налога с путешественников в настоящее время используется не в полном объеме. По оценкам экспертов, от 20% до 30% профильного рынка остается в тени. Значительная часть территориальных общин до сих пор не ввела этот сбор на своей территории. И. о. председателя ГНС Леся Карнаух отметила: «Почти треть общин до сих пор не ввели туристический сбор. Мы проанализировали и уже выявили в общинах, где он не установлен, более 500 субъектов, которые фактически предоставляют туристические услуги. Это прямые потери доходов для местного самоуправления».

Инструменты обеспечения прозрачности и пилотные проекты

Для исправления ситуации ГНС предлагает органам местного самоуправления наладить регулярный обмен данными. Громады смогут получать подробную информацию о начисленных и фактически уплаченных средствах, наличии налоговой задолженности, использовании льгот и переплатах. Такой мониторинг будет проводиться ежемесячно и ежеквартально. Соответствующий экспериментальный формат сотрудничества уже действует в четырех общинах Хмельницкой и Черновицкой областей, где налоговики совместно с местными властями проводят разъяснительную работу и оказывают методическую поддержку бизнесу.