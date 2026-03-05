Львов станет первым городом в Украине, который запустит пилотный проект по выпуску муниципальных облигаций для привлечения инвестиций в развитие общества. Об этом сообщил глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Алексей Семенюк по итогам встречи с руководством Львовского городского совета.
Львов готовится выпустить муниципальные облигации на 1 миллиард
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Куда уйдут деньги?
По словам главы Нацкомиссии, Львов выразил готовность стать площадкой для апробации этого финансового инструмента. Привлеченные средства планируется направить на стратегически важные направления, критические в условиях войны:
- Энергетическая стойкость.
- Безопасность.
- Критическая инфраструктура.
Объемы финансирования и следующие шаги
Примерная потребность города для запуска первых проектов составляет от нескольких сотен миллионов до почти 1 миллиарда гривен.
«Львов выразил готовность стать пилотной площадкой для запуска этого инструмента и реализации первых проектов через рынки капитала», — отметил Семенюк.
Стороны договорились о следующем алгоритме действий:
- Городские власти Львова подготовят детальные предложения по конкретным объектам и проектам.
- НКЦБФР совместно с банками и государственными институтами проработает финансовые параметры будущего выпуска облигаций.
InvestMarket от «Минфин» — онлайн-навигатор на рынке инвестиций. Сравните условия и выбирайте проекты для инвестирования
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии