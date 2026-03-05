Львов готовится выпустить муниципальные облигации на 1 миллиард

Львов станет первым городом в Украине, который запустит пилотный проект по выпуску муниципальных облигаций для привлечения инвестиций в развитие общества. Об этом сообщил глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Алексей Семенюк по итогам встречи с руководством Львовского городского совета.

Куда уйдут деньги?

По словам главы Нацкомиссии, Львов выразил готовность стать площадкой для апробации этого финансового инструмента. Привлеченные средства планируется направить на стратегически важные направления, критические в условиях войны:

Энергетическая стойкость.

Безопасность.

Критическая инфраструктура.

Объемы финансирования и следующие шаги

Примерная потребность города для запуска первых проектов составляет от нескольких сотен миллионов до почти 1 миллиарда гривен.

«Львов выразил готовность стать пилотной площадкой для запуска этого инструмента и реализации первых проектов через рынки капитала», — отметил Семенюк.

Стороны договорились о следующем алгоритме действий: