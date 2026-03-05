Обновление Proof of Reserves Bitunix подтверждает $128,5 млн активов с обеспечением средств более 100%

Bitunix , самая быстрорастущая криптовалютная биржа в мире, опубликовала последнее обновление Proof of Reserves (PoR), вновь подтверждая свою приверженность прозрачности и безопасности пользовательских средств. По состоянию на момент последнего аудита (3 марта 2026 года) платформа держит более $128,5 млн активов, при этом коэффициент резервирования составляет 109% для Bitcoin (BTC), 100% для Ethereum (ETH) и 109% для Tether (USDT).

Это означает, что на каждый Bitcoin и USDT, хранящийся пользователями на платформе, Bitunix держит в резерве больше эквивалентной суммы, тогда как балансы Ethereum полностью обеспечены в соотношении 1:1.

Коэффициент резервов Bitunix. Источник: Bitunix

Коэффициент резервирования 100% или выше означает, что платформа держит как минимум столько же активов, сколько и ее пользователи. Проще говоря, на каждый 1 BTC, ETH или USDT, который пользователи держат на Bitunix, биржа хранит 1 или более в резерве. При уровне резервов BTC и USDT в 109% Bitunix держит больше средств, чем было депонировано пользователями, обеспечивая дополнительную защиту.

Высоколиквидные активы, такие как Bitcoin и USDT, доминируют в резервах Bitunix

Bitunix держит большую часть своих резервов в Bitcoin (BTC), за которым следует Tether (USDT). Текущая структура активов выглядит следующим образом:

501 BTC

13,9 млн USDT

10,5 млн USDC

2,8 млн XRP

1 438 ETH

11 119 SOL

Распределение токенов Bitunix. Источник: CoinMarketCap

Такое распределение отражает фокус на высоколиквидных и широко признанных цифровых активах, где основную часть резервов составляют Bitcoin и стейблкоины.

Bitunix продолжает придерживаться принципов прозрачности

Proof of Reserves разработан для того, чтобы дать пользователям ясность и уверенность. Публично раскрывая коэффициенты резервирования и общий объем активов, Bitunix позволяет своему сообществу независимо проверять, что средства полностью обеспечены.

«В Bitunix прозрачность — это не просто заявление, это стандарт», — заявил Стивен Гу, директор по стратегии Bitunix. «Мы понимаем, что доверие зарабатывается через открытость и последовательность. Наше обновление Proof of Reserves демонстрирует, что средства пользователей остаются безопасными и полностью обеспеченными».

В современной криптоэкосистеме пользователи требуют большей прозрачности в вопросе управления средствами на биржах. Поддерживая коэффициенты резервирования на уровне 100% и выше и регулярно публикуя обновления, Bitunix стремится установить четкий стандарт ответственной работы.

Имея более $128,5 млн совокупных активов и полное обеспечение по основным активам, биржа продолжает уделять приоритетное внимание безопасности, подотчетности и долгосрочному доверию. Кроме того, пользователи могут проверять свои личные балансы и подтверждать, что их средства полностью обеспечены активами биржи, используя технологию Merkle Tree.

Пользователи также могут отслеживать обновления Proof of Reserves Bitunix непосредственно на официальном сайте, а также просматривать данные на авторитетных сторонних платформах, таких как CoinMarketCap, CoinGecko и DefiLlama.

О Bitunix

Bitunix — это глобальная криптовалютная деривативная биржа, которой доверяют более 4,2 млн пользователей в более чем 150 странах. Платформа создана для трейдеров, которые ожидают большего, и придерживается принципов Ultra Trust, Ultra Products и Ultra Experience. Bitunix предлагает быстрый процесс регистрации и удобную систему верификации с обязательным KYC для обеспечения безопасности и соответствия требованиям. Благодаря мировым стандартам защиты через Proof of Reserves (PoR) и фонд Bitunix Care Fund, биржа уделяет особое внимание доверию пользователей и безопасности средств. Инновации отрасли, такие как Fixed Risk, набор графиков на базе TradingView с оповещениями по индикаторам и облачно-синхронизируемыми шаблонами, обеспечивают удобный опыт как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Это делает Bitunix одной из самых динамичных платформ на рынке.