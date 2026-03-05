К закрытию межбанка в четверг, 5 марта, курс доллара снизился на 33 копейки в покупке и продаже, евро подешевел на 39 копеек в покупке и на 38 копеек в продаже.
Доллар и евро резко откатились на межбанке
|
Открытие 5 марта
|
Закрытие 5 марта
|
Изменения
|
43,92/43,95
|
43,59/43,62
|
33/33
|
50,98/50,99
|
50,59/50,61
|
39/38
Валютный рынок
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 43,60−44,10 грн. Евро покупают за 50,60 грн, а продают за 51,30 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 43,81−44,00, евро — 51,05−51,25 грн.
Источник: Минфин
