Местные бюджеты получили 18,4 млрд грн от Минфина: итоги февраля 2026 года

Министерство финансов Украины полностью выполнило план по перечислению межбюджетных трансфертов за февраль 2026 года. В общий фонд местных бюджетов поступило 18,4 млрд грн, что составляет 100% от предусмотренного объема. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Куда направили деньги?

В структуре февральских выплат ключевыми статьями стали:

Базовая дотация: перечислено 2,6 млрд грн (выполнение 100%).

Дополнительные дотации: общины получили 1,7 млрд грн (выполнение 100%).

Эти средства критически важны для поддержки финансовой состоятельности общин, особенно в условиях военного положения и экономических вызовов.

Накопление ресурсов на местах

По состоянию на 1 марта 2026 г. на счетах местных бюджетов и бюджетных учреждений зафиксирован значительный финансовый резерв — 113,1 млрд грн (суммарно по общему и специальному фонду).

По сравнению с началом 2026 объем свободных средств на местах вырос на 17,9 млрд грн.

Имеющийся ресурс позволяет органам местного самоуправления оперативно финансировать первоочередные нужды.