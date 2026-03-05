Министерство финансов Украины полностью выполнило план по перечислению межбюджетных трансфертов за февраль 2026 года. В общий фонд местных бюджетов поступило 18,4 млрд грн, что составляет 100% от предусмотренного объема. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Местные бюджеты получили 18,4 млрд грн от Минфина: итоги февраля 2026 года
Куда направили деньги?
В структуре февральских выплат ключевыми статьями стали:
- Базовая дотация: перечислено 2,6 млрд грн (выполнение 100%).
- Дополнительные дотации: общины получили 1,7 млрд грн (выполнение 100%).
Эти средства критически важны для поддержки финансовой состоятельности общин, особенно в условиях военного положения и экономических вызовов.
Накопление ресурсов на местах
По состоянию на 1 марта 2026 г. на счетах местных бюджетов и бюджетных учреждений зафиксирован значительный финансовый резерв — 113,1 млрд грн (суммарно по общему и специальному фонду).
По сравнению с началом 2026 объем свободных средств на местах вырос на 17,9 млрд грн.
Имеющийся ресурс позволяет органам местного самоуправления оперативно финансировать первоочередные нужды.
Источник: Минфин
