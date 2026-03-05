На нашем сайте «Минфин» появился новый раздел — Пресейлы криптовалют, где вы найдете каталог лучших пресейлов криптовалют в 2026 году. Учите перспективные токенсейлы, проверяйте дедлайны, токеномику и инструкции. Следите за новыми возможностями инвестирования на ранних этапах проектов.
Пресейлы криптовалют: «Минфин» запустил новый раздел
Пресейлы (ICO, IDO, IEO) — это ранние этапы продажи токенов, во время которых инвесторы могут получить активы до их выхода на открытый рынок. Это возможность зайти в проект по стартовой цене еще до листинга на биржах. В 2026 году интерес к прессейлам растет: они стали одним из ключевых инструментов раннего инвестирования в Web3, DeFi, AI и другие направления крипторинка.
На «Минфине» мы создали удобный каталог, который помогает пользователям:
отслеживать ближайшие токенсейлы;
- изучать токеномику и whitepaper;
- просматривать календарь токенсейлов с дедлайнами;
- получать инструкции и оповещения.
Преимущества пресейлов:
- Цена ниже рыночной. Часто токены продают со скидкой для участников прессейла.
- Потенциальный прирост: после листинга цена может увеличиться в несколько раз.
- Поддержка экосистемы: проект может задействовать сообщество и партнеров еще до запуска.
- Доступ к инновациям: вы инвестируете в проекты на ранней стадии — DeFi, GameFi, AI, Web3.
Как и любые инвестиции, участие в пресейлах требует взвешенного подхода. Исследуйте команду, токеномику, наличие аудита, уровень поддержки сообщества и партнеров. Используйте календарь токенсейлов на Minfin, чтобы не пропустить потенциально выгодные проекты, а также храните нас в закладках — это поможет всегда быть в курсе.
И помните: на ранних этапах важно не только найти хороший проект, но и действовать осторожно, избегая фишинга и мошеннических схем.
Как принять участие
- Выберите проект. Ознакомьтесь с токеномикой, whitepaper, командой и целевым рынком.
- Проверьте тип прессейла. Это может быть ICO (публичная продажа), IEO (через биржу) или IDO (через децентрализованную платформу).
- Создайте криптогаманец. Чаще всего подходят MetaMask, Trust Wallet или другие Web3-кошельки.
- Пополните кошелек. Обычно принимаются ETH, USDT, BNB или другие основные криптовалюты.
- Пройдите KYC (если нужно). Некоторые проекты требуют верификации личности.
- Купите токены. Следуйте официальным инструкциям на сайте проекта или платформе, где происходит токенсейл.
- Сохраните данные. Зафиксируйте адрес контракта, дату листинга и способ получения токенов.
