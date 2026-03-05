Пресейлы криптовалют: «Минфин» запустил новый раздел

На нашем сайте «Минфин» появился новый раздел — Пресейлы криптовалют, где вы найдете каталог лучших пресейлов криптовалют в 2026 году. Учите перспективные токенсейлы, проверяйте дедлайны, токеномику и инструкции. Следите за новыми возможностями инвестирования на ранних этапах проектов.

Пресейлы (ICO, IDO, IEO) — это ранние этапы продажи токенов, во время которых инвесторы могут получить активы до их выхода на открытый рынок. Это возможность зайти в проект по стартовой цене еще до листинга на биржах. В 2026 году интерес к прессейлам растет: они стали одним из ключевых инструментов раннего инвестирования в Web3, DeFi, AI и другие направления крипторинка.

На «Минфине» мы создали удобный каталог, который помогает пользователям:

отслеживать ближайшие токенсейлы;

изучать токеномику и whitepaper;

просматривать календарь токенсейлов с дедлайнами;

получать инструкции и оповещения.

Преимущества пресейлов:

Цена ниже рыночной. Часто токены продают со скидкой для участников прессейла.

Потенциальный прирост: после листинга цена может увеличиться в несколько раз.

Поддержка экосистемы: проект может задействовать сообщество и партнеров еще до запуска.

Доступ к инновациям: вы инвестируете в проекты на ранней стадии — DeFi, GameFi, AI, Web3.

Как и любые инвестиции, участие в пресейлах требует взвешенного подхода. Исследуйте команду, токеномику, наличие аудита, уровень поддержки сообщества и партнеров. Используйте календарь токенсейлов на Minfin, чтобы не пропустить потенциально выгодные проекты, а также храните нас в закладках — это поможет всегда быть в курсе.

И помните: на ранних этапах важно не только найти хороший проект, но и действовать осторожно, избегая фишинга и мошеннических схем.

Как принять участие