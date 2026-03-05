НБУ повысил курс доллара до нового исторического максимума

Национальный банк Украины установил официальные курсы валют на 6 марта. При этом курс доллара снова обновил исторический рекорд.

Курс доллара

На пятницу НБУ установил курс доллара на уровне 43,81 грн, что является новым историческим максимумом. Это на 9 копеек больше, чем в четверг (43,72).

Регулятор установил курс евро на пятницу на отметке — 50,90 грн, что на 7 копеек больше, чем в среду (50,83).

Исторический максимум евро: 51,26 (18.02.26).

