Что Украина пообещала МВФ: больше налогов, контроля и вмешательства в экономику

В начале марта в государственный бюджет поступило $1,5 млрд от МВФ в рамках Механизма расширенного финансирования (EFF) общим объемом $8,1 млрд. В обмен на кредитование Украина обещает внедрять реформы. Какие именно изменения будут касаться налогообложения, рассказал старший аналитик Института социально-экономической трансформации по вопросам налоговой политики Вячеслав Черкашин.

Главный макроэкономический приоритет: взвешенная фискальная политика с мерами по усилению мобилизации доходов (налоги превыше всего)

Ключевая структурная реформа: «укрепление фискальных институтов и налогового администрирования» (давление вместо налоговых стимулов для восстановления и поддержки бизнеса и экономически активных украинцев, фискальное выживание)

Налоговые меры в рамках Программы с МВФ: «расширение налоговой базы, детенизация экономики и борьба с распространенным уклонением или уклонением от уплаты налогов».

9 практических шагов

№ 1: НДС для упрощенной системы с 2027 года, порог регистрации плательщика НДС может быть поднят с 1 до 4 млн грн (как бы не первая треш-часть — отличная новость);

№ 2: Трансформация (уничтожение) упрощенной системы налогообложения будет продолжена — из УСН исключают виды деятельности, которые правительство сочтет высокорисковыми (это может быть что угодно от торговли мелким оптом до айтишников); маневрирование между общей и упрощенной системами будет затруднено; правило противодействия искусственному дроблению/фрагментации компаний (единственная пока адекватная опция в войне власти с ССО);

№ 3: Украина остается готовой к повышению налогов, главный сценарий — повышение базовой ставки НДС;

№ 4: Увеличенная ставка военного сбора 5% становится постоянной (хотя обещали, что после завершения войны вернут 1,5%), налоги на зарплату останутся на сверхвысоком уровне 45%;

№ 5: Охота на представительства иностранных компаний — проект уже на сайте Минфина. Обновленные определения «места эффективного управления» и «постоянного представительства» делают большинство иностранных компаний, экономически связанных с Украиной, заложниками, которые должны регистрироваться в налоговой службе (или их сделают таковыми принудительно со штрафом 600 тыс. грн), отчитываться и платить налог на прибыль;

№ 6: Деятельность институтов совместного инвестирования будет ограничена — будет разработано законодательство, ограничивающее использование льготы ИСИ по налогу на прибыль (последнее внутреннее инвестиционное убежище будет уничтожено, однако соберут еще немного налогов);

№ 7: Жёлтая карточка Украине за 50%-ный налог для банков в 2026 году: по мнению МВФ «следует избегать дальнейшей зависимости от таких мер, поскольку это может негативно повлиять на кредитование, инвестиции в сектор, способность банков внедрять планы управления капиталом и приватизацию государственных банков»;

№ 8: Старые обещания с новыми сроками выполнения — налог на доходы от цифровых платформ; отмена освобождения от налогообложения для импорта посылок/почтовых отправлений стоимостью менее 150 евро; назначение нового постоянного руководителя Государственной таможенной службы; операционный план консолидации — единое хранилище данных — ИТ-систем налоговой и таможни;

№ 9: AML как инструмент борьбы с налоговыми уклонистами — органы власти планируют использовать инструменты борьбы с отмыванием средств для борьбы с налоговыми преступлениями и улучшения соблюдения законодательства (опыт Польши, где банковский надзор является более обременительным, чем контроль налоговиков).

Налоговые итоги. Реформы заменены поиском внутреннего врага и слепым копированием неадаптированных иностранных регулирований. Политической воли хватило только на пролонгацию сроков внедрения крайне недружественных к бизнесу и внутренним инвестициям новаций. Сделано почти все, чтобы быстрого старта (восстановления) не произошло. Целенаправленно осуществляется погружение Украины в экономическое болото, где царят контроль, давление и принуждение. Экономика выживания.