Индия возвращается к российской нефти: война в Иране заставляет Нью-Дели игнорировать санкции

На фоне масштабного конфликта на Ближнем Востоке и фактического перекрытия Ормузского пролива, индийские нефтеперерабатывающие заводы снова начали активно покупать российскую нефть. Согласно данным отслеживания судов, по меньшей мере два танкера, ранее направлявшихся в Восточную Азию, сменили курс на индийские порты. Об этом сообщает Bloomberg.

Вынужденный разворот из-за дефицита

В последний год Индия сокращала закупки российского сорта Urals под давлением Вашингтона. Однако угроза острого дефицита сырья из-за войны между США, Израилем и Ираном заставила Нью-Дели изменить приоритеты.

Данные мониторинга Kpler и Vortexa свидетельствуют о таких маневрах:

Танкер Odune: судно класса Suezmax из 730 000 баррелей нефти прибыло в порт Парадип на восточном побережье Индии в среду.

Танкер Matari: танкер класса Aframax (более 700 000 баррелей) должен прибыть в порт Вадинар на западе страны в четверг.

Танкер Indri: судно, официально сигнализировавшее о движении в Сингапур, на этой неделе совершило резкий разворот на север в сторону Индии.

Санкции и «теневой флот»

Стоит отметить, что все три упомянутых судна Odune, Matari и Indri находятся под санкциями Великобритании и Европейского Союза с прошлого года.

Управляющие компании этих танкеров зарегистрированы в Азербайджане, а владельцы — в Гонконге. Ни одна из фирм не ответила на запросы о комментариях. Отсутствие прозрачной контактной информации является обычным признаком судов, помогающих Москве обходить энергетические ограничения.