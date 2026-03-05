Multi от Минфин
5 марта 2026, 14:45

ЕС вводит стандарт Евро-7 для электромобилей: впервые вводят требования к долговечности батарей

Европейский Союз вводит новые экологические правила для электромобилей. Стандарт Euro 7, который начнет действовать в конце 2026, впервые устанавливает требования к долговечности аккумуляторных батарей электрокаров и плагин-гибридов. Об этом пишет «Укравтопром».

Европейский Союз вводит новые экологические правила для электромобилей.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Почему это важно

Согласно новым правилам, требования к батареям будут применяться поэтапно.

29 ноября 2026 г. они будут распространяться на новые модели легковых электромобилей и плагин-гибридов, которые только выходят на рынок и проходят процедуру омологации.

29 ноября 2027 года стандарт станет обязательным для всех новых автомобилей, продаваемых в автосалонах.

Для электрогрузовиков и автобусов категорий M2, M3, N2 и N3 новые требования будут вводиться позже:

  • с 29 мая 2028 года — для новых моделей;
  • с 29 мая 2029 года — для всех новых транспортных средств.

Требования к долговечности батарей

Новый стандарт устанавливает минимальный уровень емкости аккумуляторов.

Для легковых электромобилей (категория M1):

  • через 5 лет или 100 тыс. км пробега батарея должна хранить не менее 80% начальной емкости;
  • через 8 лет или 160 тыс. км — не менее 72%.

Для легких коммерческих фургонов (категория N1):

  • через 5 лет или 100 тыс. км — минимум 75% начальной емкости;
  • через 8 лет или 160 тыс. км — не менее 67%.

Контроль состояния батареи

Кроме того, новые правила предусматривают обязательную установку бортовых систем мониторинга состояния батареи (State of Health, SOH).

Такие системы позволят в режиме реального времени отслеживать деградацию аккумулятора, что обеспечит прозрачность владельцев автомобилей, сервисных центров и контролирующих органов.

Ожидается, что новые требования Euro 7 повысят доверие потребителей к электромобилям, увеличат срок службы батарей и будут способствовать развитию вторичного рынка электрокаров в Европе.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
