Украинцы должны сообщать в налоговую об изменении личных данных: какие сроки

Граждане, изменившие личные данные (фамилия, имя, отчество, место жительства и т. п. ), обязаны сообщить об этом налоговым органам в течение одного месяца. Обновить персональные данные удобно и без очередей можно через «Электронный кабинет плательщика». Об этом говорится в сообщении ГНС.

Как подать заявление

Подать заявление онлайн можно на основании следующих документов:

Для граждан Украины: паспорт (книжечка или ID-карта).

Для детей (до 14 лет): свидетельство о рождении.

Для иностранцев: вид на временное или постоянное проживание в Украине в форме ID-карты.

Пошаговый алгоритм действий в Электронном кабинете

1. Вход и создание: Выберите режим «ЭК для граждан» пункт «Заявление о внесении изменений в ГРФЛ (5ДР)».

2. Заполнение данных:

Укажите ваш РНОКПП и актуальную личную информацию (фамилию, имя, отчество и т. п. ).

). Если произошла смена ФИО, обязательно укажите предварительные данные.

Заполните сведения о месте рождения и актуальном адресе задекларированного (зарегистрированного) места жительства (нахождения). Для внутренне перемещенных лиц предусмотрено специальное поле для внесения данных о зарегистрированном месте жительства в соответствии со справкой о взятии на учет внутренне перемещенного лица.

3. Документы: Укажите реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи).

4. Выбор ЦОП: Выберите удобный для вас Центр обслуживания плательщиков, где вы сможете получить готовую карту налогоплательщика.

Что добавить к заявлению

Предоставление сканированных копий документов является обязательным условием для подачи заявления. Копии должны быть в формате PDF или в виде изображений:

Для паспортов-книжек — все заполненные страницы (1−6 и регистрация).

Для ID-карт — обе стороны и выписка о месте жительства.

При смене фамилии, имени, отчества — свидетельство о браке, расторжении брака или об изменении имени.

В случае внесения изменений в отношении малолетних лиц (до 14 лет) — свидетельство о рождении ребенка и документ, удостоверяющий личность одного из родителей (усыновителя или опекуна), выписку о месте жительства, документ, подтверждающий изменение ФИО ребенка (в случае наличия такого изменения).

Что дальше

После заполнения нажмите Сохранить, подпишите документ с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) и отправьте в ГНС. Система автоматически проверит правильность заполнения полей перед отправкой.