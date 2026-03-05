Украинцы должны сообщать в налоговую об изменении личных данных: какие сроки

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

5 марта 2026, 14:26 Читати українською

Украинцы должны сообщать в налоговую об изменении личных данных: какие сроки

Граждане, изменившие личные данные (фамилия, имя, отчество, место жительства и т. п.), обязаны сообщить об этом налоговым органам в течение одного месяца. Обновить персональные данные удобно и без очередей можно через «Электронный кабинет плательщика». Об этом говорится в сообщении ГНС.

Граждане, изменившие личные данные (фамилия, имя, отчество, место жительства и т.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Как подать заявление

Подать заявление онлайн можно на основании следующих документов:

  • Для граждан Украины: паспорт (книжечка или ID-карта).
  • Для детей (до 14 лет): свидетельство о рождении.
  • Для иностранцев: вид на временное или постоянное проживание в Украине в форме ID-карты.

Пошаговый алгоритм действий в Электронном кабинете

1. Вход и создание: Выберите режим «ЭК для граждан» пункт «Заявление о внесении изменений в ГРФЛ (5ДР)».

2. Заполнение данных:

  • Укажите ваш РНОКПП и актуальную личную информацию (фамилию, имя, отчество и т. п.).
  • Если произошла смена ФИО, обязательно укажите предварительные данные.
  • Заполните сведения о месте рождения и актуальном адресе задекларированного (зарегистрированного) места жительства (нахождения). Для внутренне перемещенных лиц предусмотрено специальное поле для внесения данных о зарегистрированном месте жительства в соответствии со справкой о взятии на учет внутренне перемещенного лица.

3. Документы: Укажите реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи).

4. Выбор ЦОП: Выберите удобный для вас Центр обслуживания плательщиков, где вы сможете получить готовую карту налогоплательщика.

Что добавить к заявлению

Предоставление сканированных копий документов является обязательным условием для подачи заявления. Копии должны быть в формате PDF или в виде изображений:

  • Для паспортов-книжек — все заполненные страницы (1−6 и регистрация).
  • Для ID-карт — обе стороны и выписка о месте жительства.
  • При смене фамилии, имени, отчества — свидетельство о браке, расторжении брака или об изменении имени.
  • В случае внесения изменений в отношении малолетних лиц (до 14 лет) — свидетельство о рождении ребенка и документ, удостоверяющий личность одного из родителей (усыновителя или опекуна), выписку о месте жительства, документ, подтверждающий изменение ФИО ребенка (в случае наличия такого изменения).

Что дальше

После заполнения нажмите Сохранить, подпишите документ с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) и отправьте в ГНС. Система автоматически проверит правильность заполнения полей перед отправкой.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают MrVitaliy, red162, sasok33, stas1976 и 50 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами