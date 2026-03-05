Граждане, изменившие личные данные (фамилия, имя, отчество, место жительства
Украинцы должны сообщать в налоговую об изменении личных данных: какие сроки
Как подать заявление
Подать заявление онлайн можно на основании следующих документов:
- Для граждан Украины: паспорт (книжечка или ID-карта).
- Для детей (до 14 лет): свидетельство о рождении.
- Для иностранцев: вид на временное или постоянное проживание в Украине в форме ID-карты.
Пошаговый алгоритм действий в Электронном кабинете
1. Вход и создание: Выберите режим «ЭК для граждан» пункт «Заявление о внесении изменений в ГРФЛ (5ДР)».
2. Заполнение данных:
- Укажите ваш РНОКПП и актуальную личную информацию (фамилию, имя, отчество
и т. п.).
- Если произошла смена ФИО, обязательно укажите предварительные данные.
- Заполните сведения о месте рождения и актуальном адресе задекларированного (зарегистрированного) места жительства (нахождения). Для внутренне перемещенных лиц предусмотрено специальное поле для внесения данных о зарегистрированном месте жительства в соответствии со справкой о взятии на учет внутренне перемещенного лица.
3. Документы: Укажите реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи).
4. Выбор ЦОП: Выберите удобный для вас Центр обслуживания плательщиков, где вы сможете получить готовую карту налогоплательщика.
Что добавить к заявлению
Предоставление сканированных копий документов является обязательным условием для подачи заявления. Копии должны быть в формате PDF или в виде изображений:
- Для паспортов-книжек — все заполненные страницы (1−6 и регистрация).
- Для ID-карт — обе стороны и выписка о месте жительства.
- При смене фамилии, имени, отчества — свидетельство о браке, расторжении брака или об изменении имени.
- В случае внесения изменений в отношении малолетних лиц (до 14 лет) — свидетельство о рождении ребенка и документ, удостоверяющий личность одного из родителей (усыновителя или опекуна), выписку о месте жительства, документ, подтверждающий изменение ФИО ребенка (в случае наличия такого изменения).
Что дальше
После заполнения нажмите Сохранить, подпишите документ с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) и отправьте в ГНС. Система автоматически проверит правильность заполнения полей перед отправкой.
