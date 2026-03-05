Крупнейший международный оператор денежных переводов объявил о партнерстве с Crossmint для запуска стейблкоина USDPT и новой сети цифровых платежей Digital Asset Network. Об этом пишет PR Newswire.
Western Union запускает стейблкоин на блокчейне Solana
Какая главная идея
Главная идея — соединить блокчейн и традиционные денежные переводы.
- USDPT будет выпущен в сети Solana.
- Финтех-сервисы смогут использовать API Crossmint для отправки платежей в стейблкоине.
- Получатели смогут конвертировать цифровые доллары в наличные через сеть Western Union.
Почему это важно
У компании более 360 000 пунктов выдачи наличных по всему миру и присутствие в 200+ странах, поэтому новая система фактически соединяет криптоплатежи с глобальной инфраструктурой переводов.
