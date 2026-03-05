Немецкий стартап Neura Robotics привлекает 1 млрд евро от эмитента Tether на разработку роботов-гуманоидов

Немецкая технологическая компания Neura Robotics готовится привлечь около 1 млрд евро ($1,2 млрд) инвестиций. Ключевым участником раунда финансирования выступает компания Tether, эмитент крупнейшего в мире стейблкоина USDT. Денежные средства будут направлены на разработку человекоподобных роботов (гуманоидов), работающих на базе искусственного интеллекта. Об этом сообщает Bloomberg.

Амбициозная оценка

Согласно данным источников, знакомых с ситуацией, после завершения раунда оценка стартапа из Мэтцингена достигнет примерно 4 миллиардов евро. Это финансирование может быть не последним, поскольку компания планирует дальнейшее масштабирование.

Для Tether эта инвестиция является частью масштабной диверсификации стратегии. Компания активно выходит за пределы крипторитейла, инвестируя в ИИ и нейротехнологии. Ранее Tether профинансировала нейротехнологическую фирму Blackrock Neurotech и итальянский стартап в сфере робототехники Generative Bionics.

«Десятилетие роботов»

Рынок гуманоидов становится следующей большой целью для инвесторов после бума ИИ. Аналитики Barclays в отчете «Десятилетие роботов» прогнозируют, что к 2035 году рынок автономных машин может вырасти до $1 трлн.

Neura Robotics соревнуется с такими игроками, как Figure AI и Apptronik. Кроме США, активную экспансию ведет Китай: компания Honor недавно представила своего первого гуманоида на MWC в Барселоне, а стартап Unitree поразил публику работами, имитирующими боевые искусства.

На что способны работы Neura?

В отличие от многих концептов Neura Robotics уже имеет реальные продукты и заказы. Работы компании могут работать на автомобильных конвейерах, сортировать белье или выполнять роль домашних помощников.

Генеральный директор Дэвид Регер заявил, что портфель заказов компании составляет около $1 миллиарда. Среди клиентов — японские гиганты Kawasaki Heavy Industries и Omron Corp.

В январе 2025 года стартап привлек 120 млн евро от Lingotto Investment Management (подразделение Exor) и Volvo Cars Tech Fund.