Курс валют на четверг: доллар в банках подскочил на 33 копейки, евро — на 35 копеек

В четверг, 5 марта, на наличном рынке средний курс доллара вырос на 15 копеек в покупке и на 33 копейки в продаже. Евро подорожал на 15 копеек в покупке и на 35 копеек в продаже.

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках прибавил 1 копейку в покупке и 21 копейку в продаже. Евро прибавил 13 копеек в покупке и 10 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 43,55−44,20 грн. Евро покупают за 50,60 грн, а продают за 51,40 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 43,81−44,21, евро — 51,15−51,50 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 43,92−43,95 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 50,98−50,99 грн/евро.

