Импорт авто принес бюджету 4,7 млрд грн: сколько заплатили украинцы

В феврале в Госбюджет направлено 63,9 млрд грн таможенных платежей. Это на 16,2 млрд грн превышает результат февраля 2025 года и на 7,7 млрд грн больше январского показателя. Об этом говорится в сообщении Гостаможни от 4 марта.
Наибольшие поступления
Основными бюджетоформирующими товарами, обеспечившими наибольшие поступления в бюджет в феврале, стали:
- нефтепродукты — 17,3 млрд грн;
- автомобили легковые — 4,7 млрд грн;
- электроэнергия — 2,3 млрд грн;
- газ природный, газы нефтяные — 1,7 млрд. грн;
- инсектициды, гербициды — 1,2 млн грн;
- аппараты электрические телефонные — 1 млрд грн.
Источник: Минфин
