Импорт авто принес бюджету 4,7 млрд грн: сколько заплатили украинцы

В феврале в Госбюджет направлено 63,9 млрд грн таможенных платежей. Это на 16,2 млрд грн превышает результат февраля 2025 года и на 7,7 млрд грн больше январского показателя. Об этом говорится в сообщении Гостаможни от 4 марта.