Сколько украинцев останется за границей после войны: три сценария от экономистов

По оценке Центра экономической стратегии, на январь 2026 года за рубежом остается 5,6 млн украинских беженцев.

В 2025 украинцев уехало меньше, чем в 2024

Молодежь уезжает, старше поколение возвращаются в Украину

Большинство украинских беженцев за границей — взрослые женщины. Их доля среди беженцев составляет 40%. Доля взрослых мужчин среди беженцев несколько увеличилась за год — с 27 до 29%.

31% беженцев составляют дети в возрасте до 18 лет.

Заметным изменением за год является сокращение доли беженцев старше 45 лет. Это совпадает с общей тенденцией на большую склонность старших украинцев к возвращению и может свидетельствовать о частичном возвращении украинцев этого возраста из-за границы.

Две трети — 66% украинских беженцев — это трудоспособное население в возрасте 18−65 лет. Молодежь — люди до 35 лет — составляет более половины всех украинских беженцев (56%).

Каждый четвертый украинский беженец живет в Германии

Наибольшее количество украинских беженцев сейчас проживает в Германии (23%) и Польше (19,5%).

Германию несколько чаще выбирает молодежь до 35 лет. Здесь живет 28% беженцев младше 35 лет и 20% беженцев, которым 35 лет или больше.

Польша более привлекательна для беженцев в возрасте 35−49 лет: здесь живет 24% этой возрастной группы. Для сравнения, только 15% беженцев до 35 лет и 18% беженцев старше 49 лет живут в этой стране.

Намерения возвращения беженцев стабилизировались в 2025 году

Около 43% беженцев намерены возвращаться в Украину и 36% не планируют/скорее не планируют.

В этой волне исследования доля беженцев, намеревающихся вернуться, не изменилась по сравнению с предыдущей. До этого мы наблюдали четкий тренд на падение доли беженцев, планирующих возвращаться.

Среди желающих вернуться в Украину почти 80% готовы возвращаться только после окончательного завершения войны с подписанием документа, позволяющего возобновить полеты гражданской авиации над Украиной.

Домой вернется 1,3−2,2 млн беженцев

По нашим расчетам, после окончания войны в Украину при среднем сценарии вернутся 1,6 млн беженцев. За границей (без учета РФ и Белоруссии) при среднем сценарии останутся 2,7 млн.

При пессимистическом сценарии домой вернутся только 1,3 млн украинцев, а за границей останутся 3,0 млн. Оптимистический сценарий предполагает возвращение 2,2 млн украинцев; за границей останутся всего 2,1 млн беженцев.

Мы базируем наши сценарии на предположениях относительно того, насколько искренни высказанные респондентами намерения вернуться. Например, при оптимистическом сценарии те, кто «точно планируют» вернуться, сделают это с вероятностью 100%. При среднем (базовом) сценарии вероятность снижается до 80%, при пессимистическом — до 60%.

Как проводили опрос

В исследовании использовались данные репрезентативного социологического опроса, проведенного в декабре 2025—январе 2026 года исследовательским агентством Info Sapiens по заказу ЦЕС.