Robinhood запускает новую платиновую карту для состоятельных клиентов

Robinhood Markets Inc в среду запустила новую кредитную карту , ориентированную на клиентов с высоким доходом, что стало очередным шагом компании в диверсификации своего бизнеса за пределами основной торговой деятельности и позиционировании себя в качестве поставщика финансовых услуг, пишет Investing.

Стоимость карты

Компания сообщила, что будет взимать $695 в год за карту Platinum, которая будет выпущена через Visa Inc. Карта изготовлена из 99,9% чистой платиновой пластины, заявила Robinhood, и будет предлагать множество преимуществ в сфере питания и путешествий.

Карта доступна только по приглашению, хотя пользователи могут зарегистрироваться для запроса доступа на сайте компании.

Платиновая карта стала второй кредитной картой Robinhood после карты Gold, которая была запущена в 2024 году. Компания заявила, что платиновая карта предлагает кредитные лимиты в пять раз выше, чем золотая карта.

Карта стала одним из множества новых финансовых продуктов, представленных Robinhood на мероприятии «Take Flight», которое включало несколько новых типов торговых счетов, платформу для налоговой аналитики и услугу, в рамках которой компания будет выплачивать дивиденды на месяц раньше по определенным подходящим ценным бумагам.