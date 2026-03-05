В течение следующих пяти лет почти половина всего прогнозируемого роста мирового ВВП, как ожидается, будет приходиться всего на три страны: Китай, Соединенные Штаты и Индию. Об этом идет речь в рейтинге Visualcapitalist.com.
Китай, США и Индия будут формировать почти 50% мирового экономического роста к 2030 году
Какие прогнозы
Хотя, по прогнозам, почти каждая экономика будет расти до 2030 года, основная часть нового производства будет сосредоточена среди небольшой группы стран.
Этот рейтинг рассматривает, какие страны, как ожидается, внесут наибольший вклад в мировой ВВП между 2026 и 2030 годами, на основе прогнозов МВФ во Всемирном экономическом обзоре (WEO). Важно, что эти цифры отражают номинальный рост ВВП в долларах США, а не в реальном выражении (т.е. скорректированные на инфляцию).
Рост экономик
- Китай (+5,7 трлн долл. США), США (+5,0 трлн долл. США) и Индия (+2,1 трлн долл. США) составляют почти половину (49,7%) от общего ожидаемого добавленного ВВП к 2030 году.
- По прогнозам МВФ, Суринам станет самой быстрорастущей экономикой мира в течение следующих 5 лет с ростом ВВП на 137%.
Китай и США лидируют по абсолютному росту
Китай занимает первое место по общему добавленному ВВП, который, по прогнозам, вырастет на 5,7 триллиона долларов между 2026 и 2030 годами.
Соединенные Штаты уходят чуть ниже с 5,0 триллиона долларов. Несмотря на более медленный рост в процентах по сравнению с развивающимися рынками, их огромный размер означает, что даже скромное расширение приводит к огромной прибыли доллара.
Комментарии