Китай, США и Индия будут формировать почти 50% мирового экономического роста к 2030 году

В течение следующих пяти лет почти половина всего прогнозируемого роста мирового ВВП, как ожидается, будет приходиться всего на три страны: Китай, Соединенные Штаты и Индию. Об этом идет речь в рейтинге Visualcapitalist.com.

Какие прогнозы

Хотя, по прогнозам, почти каждая экономика будет расти до 2030 года, основная часть нового производства будет сосредоточена среди небольшой группы стран.

Этот рейтинг рассматривает, какие страны, как ожидается, внесут наибольший вклад в мировой ВВП между 2026 и 2030 годами, на основе прогнозов МВФ во Всемирном экономическом обзоре (WEO). Важно, что эти цифры отражают номинальный рост ВВП в долларах США, а не в реальном выражении (т.е. скорректированные на инфляцию).

Рост экономик