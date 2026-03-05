Десять стран Северной Европы готовятся к возможной эвакуации населения в случае войны

Десять стран Северной Европы договорились готовиться к возможной трансграничной эвакуации гражданского населения в случае кризиса или военного конфликта в регионе, чтобы извлечь уроки из войны в Украине, заявила в среду Швеция, пишет Reuters.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

«Десятка совместно подготовит планы, охватывающие транспорт, пограничный контроль, туристические коридоры и другие вопросы. Германия и Польша, вместе с другими членами НАТО Эстонией, Латвией, Литвой, Швецией, Норвегией, Финляндией, Исландией и Данией, в последние годы активизировали планирование возможного будущего вооруженного конфликта с россией.

«Опыт Украины показал, что временное перемещение населения позволяет продолжать оборону страны, одновременно защищая гражданское население», — говорится в заявлении министерства обороны Швеции, в котором объявляется о североевропейском соглашении.

Миллионы людей покинули Украину в течение четырех лет после полномасштабного вторжения россии в феврале 2022 года, большинство из них ищут убежища в других европейских странах, пока идет конфликт дома.

Швеция заявила, что кроме транспортных и туристических коридоров планирование трансграничной эвакуации будет включать прием и регистрацию людей, а также защиту уязвимых групп.

«Целью соглашения является улучшение защиты гражданского населения в случае серьезных кризисов или, в худшем случае, войны», — говорится в сообщении.

Напомним

Кремль неоднократно заявлял, что россия не хочет вторгаться в страны НАТО.

Эстония, Латвия и Литва в прошлом году заключили аналогичное соглашение между собой, разработав планы действий на случай возможности сотен тысяч людей, бегущих от накопления российских войск или нападения.

Финляндия, имеющая общую границу с россией протяженностью 1340 километров, в 2024 году подписала аналогичное соглашение со Швецией.