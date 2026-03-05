Multi от Минфин
5 марта 2026, 10:05

Средняя зарплата упала почти на 10% в январе: какие работники потеряли больше всего

Снижение средней заработной платы в Украине в январе 2026 года почти на 10% по сравнению с декабрем 2025-го носит сезонный характер и связано прежде всего с выплатами в конце года. В декабре традиционно выплачиваются премии, отпускные и погашаются задолженности по зарплате, что временно повышает уровень доходов, тогда как в январе этот эффект исчезает, формируя статистическое снижение показателя. Об этом написал председатель Налогового комитета Даниил Гетманцев.

Снижение средней заработной платы в Украине в январе 2026 года почти на 10% по сравнению с декабрем 2025-го носит сезонный характер и связано прежде всего с выплатами в конце года.

► Читайте телеграмм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Кого больше всего коснулось уменьшение

«Уменьшение почти на 10% безусловно, болезненно ударило по людям. А особенно — по работникам, которые работают в музеях, архивах, учреждениях спорта и культуры. В январе их заработная плата составила от 13,1 до 17,8 тыс. грн, хотя в декабре специалисты получали ощутимо больше — от 17,8 до 20,9 тыс. грн (-15−30% от дохода за месяц)», — написал Гетманцев.

Средняя зарплата по Украине

По данным Госстата, как отмечает глава Налогового комитета, средняя зарплата по Украине по состоянию на январь 2026 года составила 27 975 грн, что на 9,5% (или 2 951 грн) меньше, чем в декабре 2025 года.

Самый высокий показатель средней зарплаты по отраслям:

  • IT — 76 905 грн (за месяц +1 924 грн)
  • Авиаперевозки — 58 249 грн (-14 400 грн)
  • Финансы и страхование — 54 901 грн (-9 011 грн).

Самый низкий показатель средней зарплаты по отраслям:

  • Библиотеки, архивы, музеи — 13 104 грн (за месяц -5 561 грн)
  • Творчество, искусство, развлечения — 13 822 грн (-3 944 грн)
  • Искусство, спорт, развлечения, отдых — 17 828 грн (-3 168 грн).

Где самые большие зарплаты

Самые большие зарплаты традиционно выплачивают в Киеве — 43 865 грн (за месяц -4 584 грн), а вот меньше всего в январе 2026 года выплачивали в Черновицкой области — 19 984 грн (-2 466 грн).

Задолженность по зарплате

Как отмечает Гетманцев, по задолженности по зарплате: по состоянию на 1 февраля 2026 года — 3,4 млрд грн (в предыдущем месяце — 3,6 млрд).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
