українська
5 марта 2026, 9:23

Недвижимость или ценные бумаги: выбирайте перспективный актив на InvestMarket от «Минфин»

Выбор инвестиционных инструментов — это прежде всего холодный расчет, анализ цифр и всех имеющихся данных, а не эмоциональные решения. Платформа InvestMarket от «Минфин» помогает сориентироваться среди доступных активов и дает информацию о каждом проекте, чтобы вы могли выбрать лучший для себя вариант.

Выбор инвестиционных инструментов — это прежде всего холодный расчет, анализ цифр и всех имеющихся данных, а не эмоциональные решения.

В 2026 году украинские инвесторы имеют доступ ко многим инструментам с разным порогом входа, доходностью и уровнем риска. И задача сводится к тому, чтобы найти оптимальное соотношение риска и потенциальной доходности с учетом собственных целей и объема свободного капитала.

Можно тратить часы на поиск инвестпредложений по сайтам и тематическим форумам — или зайти на InvestMarket от «Минфин», где актуальные предложения по разным направлениям собраны в одном месте.

На платформе доступны основные финансовые показатели, условия участия и информация о проектах. Это позволяет удобно сравнивать варианты между собой и принимать решения на основе четких данных, а не фрагментарной информации.

Почему InvestMarket от «Минфин» — удобная платформа для инвестора

Среди ключевых преимуществ InvestMarket от «Минфин»:

  • возможность сравнивать предложения по разным категориям в одном каталоге;
  • прозрачный доступ к информации о каждом проекте — доходность, сроки окупаемости, условия входа, юридические данные;
  • никаких комиссий и посредников;
  • возможность заказать бесплатную консультацию и обсудить условия с представителем проекта;
  • удобная навигация и ясный интерфейс платформы.

Какие проекты размещены на InvestMarket

На InvestMarket от «Минфин» собраны инвестиционные возможности в основных сегментах, интересующих сегодня украинских инвесторов:

  • жилищная и доходная недвижимость;
  • ценные бумаги, включая корпоративные облигации.

На платформе вы найдете инвестиционные проекты от Inzhur, NovaPay, Standart One (S1),Green Rest,Fest Coffee Mission и других компаний.

Просмотрите доступные варианты инвестиций и закажите бесплатную консультацию с интересующим представителем проекта. Инвестируйте взвешенно и уверенно с InvestMarket от «Минфин».

🔗 ВЫБРАТЬ НАПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ

Источник: Минфин
