Потерянное имущество на ТОТ: бизнесу открыли возможность подать заявление на репарации в «Дии»

Юридические лица, лишившиеся контроля над имуществом на временно оккупированных территориях, теперь могут подать заявление о репарациях через портал «Дия».

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Бета-тестирование новой услуги

В Украине запускается запись на бета-тестирование новой услуги категории C3.2. Она позволяет юридическим лицам подать заявление в международный Реестр убытков, если их активы оказались на временно оккупированных территориях.

«Если юридическое лицо потеряло контроль над своим имуществом из-за оккупации после 24 февраля 2022 года, это можно официально зафиксировать на международном уровне», — отмечают разработчики сервиса.

Присоединиться к тестированию может руководитель компании или уполномоченный представитель с цифровой подписью. Запись на участие уже открыта непосредственно на портале «Дия».

Механизм возмещения

Главная цель сервиса — подготовить почву для выплаты компенсаций. Все собранные данные и доказательства будут переданы специальной комиссии, работающей в рамках международного Реестра.

«После внесения заявления и доказательств в Реестр его передадут компенсационной комиссии, которая будет определять размер надлежащей компенсации», — объясняют в «Дии».