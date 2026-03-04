К закрытию межбанка в среду, 4 марта, курс доллара вырос на 42 копейки в покупке и продаже, евро подорожал на 52 копейки в покупке и продаже.
Доллар и евро прибавили более 40 копеек на межбанке
|
Открытие 4 марта
|
Закрытие 4 марта
|
Изменения
|
43,50/43,53
|
43,92/43,95
|
42/42
|
50,54/50,56
|
51,06/51,08
|
52/52
Валютный рынок
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 43,40−43,87 грн. Евро покупают за 50,45 грн, а продают за 51,05 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 43,80−44,00, евро — 51,02−51,40 грн.
Источник: Минфин
