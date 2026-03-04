Multi от Минфин
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
4 марта 2026, 16:27

OKX запускает торговые состязания для трейдеров: на кону 50 000 USDT и техника Apple

Криптобиржа OKX запустила торговое состязание с призовым фондом 50 000 USDT. Среди наград — MacBook Pro, iPhone 17 Pro Max, AirPods Pro 3 и эксклюзивный мерч OKX. Регистрация открыта по 27 марта 2026 года.

Криптобиржа OKX запустила торговое состязание с призовым фондом 50 000 USDT.

Что нужно сделать

  1. Зарегистрируйтесь на платформе OKX.

  1. Щелкните «Присоединиться «на странице кампании.

  1. Торгуйте и поднимайтесь в рейтингах по PnL и торговому объему.

Соревнование построено так, чтобы дать шанс всем не только большим игрокам. Участники борются одновременно в двух независимых рейтингах: по проценту доходности (P&L%) и по общему объему торгов бессрочными USDT-контрактами. Трейдер со скромным депозитом, но точными соглашениями, имеет такие же шансы попасть в призовую зону, как и торгующий миллионами. Призы получают топ-20 участников каждого рейтинга, а победить можно сразу у обоих.

Лидер каждого рейтинга получает 13% от призового пула в USDT и MacBook Pro, за второе место предусмотрено 11% от призового пула и iPhone 17 Pro Max, за третье — 9% и AirPods Pro 3. Места с 4 по 20 также не остаются без вознаграждения: участники получают от 2% до 7% пула, а четвертое — 4-е. В общей сложности соревнование вознаградит 40 участников.

Для тех, кто в первый раз торгует на OKX, предусмотрены отдельные бонусы. Первые 100 новых пользователей, которые внесут депозит и совершат первое соглашение от 5 000 USDT, получат ваучер на 200% APR. Еще 50 новичков могут претендовать на торговые бонусы до 9 USDT в зависимости от накопленного объема торгов — от 50 000 до 150 000 USDT. Активные трейдеры получают дополнительный стимул: достижение объема от 1 000 000 USDT на споте или 10 000 000 USDT на фьючерсах дает право на повышение VIP-статуса до VIP+2 сроком на 60 дней.

Соревнования открыты для новых и имеющихся пользователей OKX, прошедших верификацию, и имеющих от 100 USDT на торговом аккаунте на момент начала соревнования. Мероприятие состоится при регистрации минимум 500 квалифицированных участников.

За всеми новостями и обновлениями можно следить в Telegram-канале на бирже и на официальном сайте ОКХ.

Источник: Минфин
Комментарии

Новости по теме
