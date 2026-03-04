OKX запускает торговые состязания для трейдеров: на кону 50 000 USDT и техника Apple

Что нужно сделать

Зарегистрируйтесь на платформе OKX.

Щелкните «Присоединиться «на странице кампании.

Торгуйте и поднимайтесь в рейтингах по PnL и торговому объему.

Соревнование построено так, чтобы дать шанс всем не только большим игрокам. Участники борются одновременно в двух независимых рейтингах: по проценту доходности (P&L%) и по общему объему торгов бессрочными USDT-контрактами. Трейдер со скромным депозитом, но точными соглашениями, имеет такие же шансы попасть в призовую зону, как и торгующий миллионами. Призы получают топ-20 участников каждого рейтинга, а победить можно сразу у обоих.

Лидер каждого рейтинга получает 13% от призового пула в USDT и MacBook Pro, за второе место предусмотрено 11% от призового пула и iPhone 17 Pro Max, за третье — 9% и AirPods Pro 3. Места с 4 по 20 также не остаются без вознаграждения: участники получают от 2% до 7% пула, а четвертое — 4-е. В общей сложности соревнование вознаградит 40 участников.

Для тех, кто в первый раз торгует на OKX, предусмотрены отдельные бонусы. Первые 100 новых пользователей, которые внесут депозит и совершат первое соглашение от 5 000 USDT, получат ваучер на 200% APR. Еще 50 новичков могут претендовать на торговые бонусы до 9 USDT в зависимости от накопленного объема торгов — от 50 000 до 150 000 USDT. Активные трейдеры получают дополнительный стимул: достижение объема от 1 000 000 USDT на споте или 10 000 000 USDT на фьючерсах дает право на повышение VIP-статуса до VIP+2 сроком на 60 дней.

Соревнования открыты для новых и имеющихся пользователей OKX, прошедших верификацию, и имеющих от 100 USDT на торговом аккаунте на момент начала соревнования. Мероприятие состоится при регистрации минимум 500 квалифицированных участников.

