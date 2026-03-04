Kraken становится первой криптокомпанией, получившей прямой доступ к платежной системе ФРС

Криптобиржа Kraken стала первой компанией в области цифровых активов, получившей «мастер-счет» (master account) в Федеральной резервной системе (ФРС) США. Это решение позволяет криптобанку Kraken Financial работать на одних и тех же началах, что и традиционные финансовые институты, сообщает Coin Desk со ссылкой на The Wall Street Journal.

Что дает «мастер-счет»?

До сих пор Kraken зависела от банков-партнеров для проведения сделок в долларах США. Теперь компания имеет прямой доступ к Fedwire — ключевой межбанковской сети, обрабатывающей переводы на триллионы долларов каждый день.

Главные преимущества:

Независимость: компания может самостоятельно производить расчеты, не полагаясь на посторонние банки.

Скорость: прямой доступ значительно ускорит депозиты и вывод средств для крупных трейдеров и институциональных клиентов.

Статус: Kraken Financial, работающая по специальной уставной грамоте штата Вайоминг, стала первопроходцем в легализации криптобанков на федеральном уровне.

Ограничения и условия

Несмотря на историчность события, доступ Kraken к услугам ФРС будет ограничен:

Биржа не сможет получать проценты по своим резервам, размещенным в ФРС.

Компания не будет иметь доступа к экстренному кредитованию (дисконтному окну), которое доступно традиционным коммерческим банкам.

Курс на IPO

Получение счета в ФРС является частью стратегии Kraken по подготовке к выходу на фондовый рынок (IPO). Пока конкуренты, в частности Coinbase и Gemini, уже стали публичными компаниями, Kraken делает ставку на масштабирование бизнеса из-за активных поглощений.

Материнская компания биржи — Payward — в последнее время существенно расширяет портфель активов. Только в прошлом месяце она приобрела платформу управления токенами Magna.

Ранее, в 2024 году, компания купила американскую платформу для торговли фьючерсами NinjaTrader за $1,5 млрд, а также лицензируемую в США площадку для торговли деривативами Small Exchange за $100 млн.

Кроме того, Payward вышла на рынок токенизации, купив компанию Backed Finance, специализирующуюся на токенизированных акциях и являющийся эмитентом xStocks.