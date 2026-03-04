Kraken становится первой криптокомпанией, получившей прямой доступ к платежной системе ФРС

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

4 марта 2026, 18:37 Читати українською

Kraken становится первой криптокомпанией, получившей прямой доступ к платежной системе ФРС

Криптобиржа Kraken стала первой компанией в области цифровых активов, получившей «мастер-счет» (master account) в Федеральной резервной системе (ФРС) США. Это решение позволяет криптобанку Kraken Financial работать на одних и тех же началах, что и традиционные финансовые институты, сообщает Coin Desk со ссылкой на The Wall Street Journal.

Kraken становится первой криптокомпанией, получившей прямой доступ к платежной системе ФРС

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что дает «мастер-счет»?

До сих пор Kraken зависела от банков-партнеров для проведения сделок в долларах США. Теперь компания имеет прямой доступ к Fedwire — ключевой межбанковской сети, обрабатывающей переводы на триллионы долларов каждый день.

Главные преимущества:

  • Независимость: компания может самостоятельно производить расчеты, не полагаясь на посторонние банки.
  • Скорость: прямой доступ значительно ускорит депозиты и вывод средств для крупных трейдеров и институциональных клиентов.
  • Статус: Kraken Financial, работающая по специальной уставной грамоте штата Вайоминг, стала первопроходцем в легализации криптобанков на федеральном уровне.

Ограничения и условия

Несмотря на историчность события, доступ Kraken к услугам ФРС будет ограничен:

  • Биржа не сможет получать проценты по своим резервам, размещенным в ФРС.
  • Компания не будет иметь доступа к экстренному кредитованию (дисконтному окну), которое доступно традиционным коммерческим банкам.

Курс на IPO

Получение счета в ФРС является частью стратегии Kraken по подготовке к выходу на фондовый рынок (IPO). Пока конкуренты, в частности Coinbase и Gemini, уже стали публичными компаниями, Kraken делает ставку на масштабирование бизнеса из-за активных поглощений.

Материнская компания биржи — Payward — в последнее время существенно расширяет портфель активов. Только в прошлом месяце она приобрела платформу управления токенами Magna.

Ранее, в 2024 году, компания купила американскую платформу для торговли фьючерсами NinjaTrader за $1,5 млрд, а также лицензируемую в США площадку для торговли деривативами Small Exchange за $100 млн.

Кроме того, Payward вышла на рынок токенизации, купив компанию Backed Finance, специализирующуюся на токенизированных акциях и являющийся эмитентом xStocks.

Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты с «Минфин»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами