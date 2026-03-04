Multi от Минфин
українська
4 марта 2026, 19:21

Кампания бойкота ChatGPT набирает обороты после соглашения OpenAI с Пентагоном

Онлайн-кампания, призывающая пользователей отказаться от ChatGPT от OpenAI, стремительно набирает популярность на фоне конфликта между компанией Anthropic и Министерством обороны США. Об этом сообщает Euronews.

Онлайн-кампания, призывающая пользователей отказаться от ChatGPT от OpenAI, стремительно набирает популярность на фоне конфликта между компанией Anthropic и Министерством обороны США.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Масштаб протеста

Кампания под названием «QuitGPT» утверждает, что более 2,5 миллиона человек уже приняли меры: отменили подписки, распространили сообщения о бойкоте в социальных сетях или зарегистрировались на сайте quitgpt.org. Рост активности связан с новостями о соглашении OpenAI во главе с Сэмом Альтманом о развертывании ее моделей в засекреченных сетях американских военных.

Причины возмущения

На прошлой неделе генеральный директор Anthropic Дарио Амодеи заявил, что «не может согласиться на запрос Пентагона» о неограниченном доступе к системам искусственного интеллекта компании. «В узком круге случаев мы считаем, что ИИ может подорвать, а не защищать демократические ценности, — написал Амодеи. — Некоторые применения просто выходят за пределы того, что современные технологии могут безопасно и надежно выполнять».

Anthropic, разработчик чат-бота Claude, остается последней крупной компанией в сфере ИИ, которая не поставляет свою технологию для новой внутренней сети американских военных. Компания, по сообщениям, столкнулась с дедлайном от Министерства обороны: ослабить этические ограничения или потерять контракт на 200 миллионов долларов, заключенный в июле прошлого года для «разработки передовых возможностей ИИ в интересах национальной безопасности США».

Через несколько часов после срыва переговоров между Anthropic и правительством США Альтман объявил о собственном соглашении OpenAI с Пентагоном. В посте на X Альтман отметил, что его компания «развернет модели в их засекреченной сети». Он добавил: «Во всех наших взаимодействиях Министерство обороны проявляло глубокое уважение к безопасности и желание сотрудничать для достижения наилучшего возможного результата».

Объявление появилось вскоре после заявления президента США Дональда Трампа о том, что он поручит федеральным агентствам прекратить использование технологии Anthropic.

Позиция кампании QuitGPT

Организаторы бойкота обвиняют OpenAI в приоритете прибыли над общественной безопасностью. В заявлении на сайте QuitGPT говорится: «27 февраля конкурент ChatGPT, компания Anthropic, отказалась предоставить Пентагону неограниченный доступ к своему ИИ для массового наблюдения за американцами или создания ИИ-оружия, которое убивает без человеческого контроля».

«Через несколько часов генеральный директор ChatGPT Сэм Альтман бросился заключать коррупционную сделку с Пентагоном, подвергая нас всех риску смертоносного ИИ ради прибыли своей компании. OpenAI согласилась разрешить Пентагону использовать свою технологию для любых законных целей, включая роботов-убийц и массовое наблюдение».

QuitGPT утверждает, что многие пользователи ошибочно считают ChatGPT единственным вариантом ИИ-помощника, и призывает переходить на альтернативы с более высоким уровнем конфиденциальности и открытым кодом, такие как Confer, Alpine и Lumo, а также на корпоративные решения, в частности Gemini от Google и Claude от Anthropic.

Кампания категорически не рекомендует использовать Grok, доступный на платформе X Илона Маска. «Люди думают, что ChatGPT — единственный чат-бот на рынке, — отмечается на сайте. — Пора это изменить».

Организация также планирует акцию протеста у штаб-квартиры OpenAI в Сан-Франциско.

Обновление соглашения OpenAI с Пентагоном

Согласно сообщениям BBC от 4 марта, OpenAI внесла изменения в соглашение с Министерством обороны США после критики. Генеральный директор Сэм Альтман заявил, что компания запретит использование своих систем для наблюдения за американцами. Кроме того, как сообщает KTVU от 3 марта, OpenAI пересматривает контракт, а Альтман признал его «небрежным» и поспешным.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
