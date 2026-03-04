До $5 тысяч за такси и $250 тысяч за самолет: как люди эвакуируются из Дубая

Международные компании тратят десятки и даже сотни тысяч долларов на эвакуацию сотрудников и их семей из Дубая на фоне пятого дня эскалации конфликта на Ближнем Востоке. По данным страховых компаний и туристических агентов, стоимость вывоза одной семьи может достигать $250 000 из-за резкого удорожания частных самолетов и наземного транспорта, сообщает Financial Times.

Частичное возобновление рейсов

Как пишет газета, после остановки авиасообщения часть рейсов из Дубая и Абу-Даби начали возобновлять. В то же время, регулярные перевозки остаются ограниченными, что стимулирует рост спроса на альтернативные способы выезда из региона. На этом фоне все больше жителей, туристов и экспатов пытаются покинуть эмират.

Стоимость чартеров и такси

По оценкам страховщиков, эвакуация семьи из двух взрослых и двух детей частным самолетом может стоить до $250 000. Стоимость чартерных рейсов выросла примерно вдвое всего за несколько дней. Из-за дефицита коммерческих рейсов часть людей выбирает наземный транспорт, чтобы добраться до соседних стран.

Самыми популярными направлениями для выезда стали Маскат в Омане и Эр-Рияд в Саудовской Аравии. Если раньше поездка такси или частным микроавтобусом из Дубая в Маскат стоила несколько сотен долларов, то сейчас цены подскочили до нескольких тысяч. По словам страховых менеджеров, тарифы на такие поездки могут превышать $5000.

Туристические агенты, работающие с богатыми клиентами, также фиксируют резкий рост запросов на выезд. Если раньше часть людей занимала выжидательную позицию, то теперь все больше семей принимают решение покинуть регион. Выросло и количество заказов чартерных рейсов с домашними животными, ведь перевозка животных регулярными рейсами пока затруднена.

Несмотря на частичное возобновление полетов, авиакомпании Emirates, Flydubai и Etihad выполняют только отдельные рейсы для возвращения пассажиров, в то время как регулярное сообщение остается ограниченным.

Рейсы Qatar Airways не осуществляются из-за закрытия воздушного пространства Катара. Поэтому десятки тысяч пассажиров, планировавших вылет из ключевых региональных хабов, остаются заблокированными.

Между тем, правительства Великобритании, Франции, Германии и Италии уже организовали репатриационные рейсы для своих граждан.

Отмена рейсов

Эскалация конфликта в регионе Персидского залива привела к частичному закрытию воздушного пространства и массовым перебоям в работе авиахабов Ближнего Востока. Дубай является одним из крупнейших международных транзитных центров мира, через который ежегодно проходят десятки миллионов пассажиров, поэтому ограничение авиасообщения особенно болезненно сказывается на бизнесе и экспатском сообществе.

По данным Flightradar24, после первого ответного удара со стороны Ирана в мире было отменено более 12 300 рейсов. Крупнейший международный авиаперевозчик Emirates продолжил приостановку регулярных рейсов в и из Дубая по меньшей мере к среде вечера, в то время как Etihad Airways — к четвергу.