$8 млрд из-за границы и 1,3 трлн грн внутри страны: как работал рынок денежных переводов в 2025 году

Национальный банк Украины обнародовал итоги работы платежных систем за 2025 год. Статистика свидетельствует о высокой устойчивости финансового сектора: объемы как внутренних, так и трансграничных переводов остались на уровне предыдущего года, что подтверждает стабильность финансовых привычек украинцев.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Переводы в пределах Украины

В 2025 году украинцы активно воспользовались 19 платежными системами. Общий объем переводов внутри страны составил 1,3 трлн грн (или $31,6 млрд в эквиваленте).

Средняя сумма одного перевода в пределах Украины в 2025 году составила 1206 грн, что также почти соответствует показателям 2024 (1231 грн).

Более половины всего рынка — 59,3% всех внутригосударственных операций — обеспечила система PrivatMoney.

Переводы в Украину

Объем средств, перечисленных в Украину через платежные системы составил $2,5 млрд. Эта сумма включает не только частную помощь от родственников, но и критически важные выплаты от международных гуманитарных организаций.

Откуда поступали средства (ТОП-5 стран):

США — 22,4%

Германия — 12,4%

Израиль — 11,1%

Великобритания — 10,7%

Италия — 10,5%

Средняя сумма трансграничного перевода несколько выросла и составила $274 против $267 в 2024 году.

Лидерами по сумме переводов в Украину были следующие три платежных системы «перевода средств»:

Western Union (платежная организация — резидент США) — 39,7% всех переводов;

RIA (платежная организация — резидент США) — 21,4% всех переводов;

MoneyGram (платежная организация — резидент США) — 17,8% всех переводов.

Традиционно через платежные системы «перевода средств» в предыдущие годы (в частности, до полномасштабного вторжения) поступала примерно четверть от объема всех частных денежных переводов в Украину. В 2025 году эта тенденция усилилась — через платежные системы «перевода средств» поступила почти треть от частных переводов (около 31%).

Так, всего в 2025 году, по предварительным данным, в Украину со всего мира было перечислено более $8 млрд в эквиваленте, включая переводы через официальные каналы (банки, международные системы денежных переводов, почтовые отделения) и неофициальные (путем передачи денег из рук в руки).

Нацбанк напоминает, что из-за действия военного положения переводы средств из Украины за границу остаются ограниченными.