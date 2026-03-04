Инфляционный удар: как рост цен на нефть и газ сменит ценники в украинских магазинах

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин предупредил о серьезных рисках для украинской экономики из-за стремительного удорожания энергоносителей на мировых рынках. По его оценкам, реакция потребительских цен внутри страны не заставит себя ждать. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Инфляционный прогноз: +4% к ценникам

Рост стоимости топлива запускает цепную реакцию по всей экономике. Аналитик выделяет два типа влияния 10-процентного удорожания горючего на инфляцию:

Прямое влияние: непосредственный рост цен на заправках прибавит общему показателю инфляции 1,5%.

Опосредованное влияние: удорожание логистики и производственных процессов во всех секторах прибавит еще 2,5%.

Суммарно только из-за топливного фактора инфляция может подскочить на 4%, и это без учета последствий увеличения цен на газ.

Аграрный сектор под угрозой

Особую обеспокоенность вызывает то, что нефтяной шок совпал с началом агросезона. Стремительный рост цен на дизельное топливо критически сказывается на фермерах. Агропродукция может подорожать на 3−5% уже на этапе сбора и посева.

Далее увеличатся цены на корма для скота и птицы, что неизбежно приведет к удорожанию мяса, яиц и молочных продуктов в магазинах.

Бюджетная «дыра» и вопросы тарифов

Ситуация с газом выглядит еще более сложной. Текущая ценовая динамика разрушает планы по закачке топлива в хранилища и подготовке к следующей зиме.

Бюджетный дефицит: у государства фактически отсутствуют средства на закупку газа по столь высоким ценам.

Тарифы: эксперт предполагает, что властям, возможно, придется пересматривать тарифы для населения, хотя это сложный политический вопрос.

Сколько будет длиться шок?

Главный вопрос сейчас — продолжительность конфликта. По словам Шевчишина, у западных переработчиков запасы нефти на 2−3 недели.

«Но, если все чушное, то цены должны откатиться. Итак, главный момент — как долго этот ценовой шок будет продолжаться», — отметил Шевчишин.