В этом видео вы узнаете:
15-18% годовых? Вся правда о легких инвестициях (видео)
- почему окупаемость за 2−3 года в кофематах часто не сходится с реальностью
- какие риски в недвижимости на Бали: цена входа, доходность, перепродажа
- как считать такси/авто в аренде и почему там много скрытых затрат
- что важно проверить в моделях типа Afin Cars / Any Car (ЕС-рынок, правила, риски)
- что с бизнесом Обменка24: где деньги, а где иллюзии
- как работает SnapInvest (Ribas Hotels) и почему проценты могут быть не столь быстрыми
- как работает AquaBox
- какие инвестиции чаще всего ломаются о реальность и как не купить рекламу вместо бизнеса
Источник: Минфин
