Газ в Украине резко подорожал на фоне войны на Ближнем Востоке

Цены на газ с начала недели выросли на 20%, достигнув 27 800 грн/тыс. куб. м. с учетом НДС. Об этом пишет ExPro Consulting.

Рост цены

Цены на внутреннем рынке достигли наивысшего уровня более полугода, с июня 2025 года. При пересчете цена газа составляет $536/тыс. куб м (без НДС) или €43,2/MWh.

Тем не менее, рост цен на природный газ в Украине заметно меньше, чем в Европе, где во вторник цены достигали €65,5/MWh, максимума за три года, с января 2023 года. Таким образом, сейчас газ в Европе торгуется дороже, чем в Украине.

Причины роста

Цены на газ в Украине растут под опосредованным влиянием войны на Ближнем Востоке. Напомним, в субботу 28 февраля США совместно с Ираном начали совместную военную операцию против Ирана, который в ответ атаковал объекты на Ближнем Востоке.

После начала войны нарушились мировые поставки LNG. Катар, второй по величине экспортер LNG в мире, приостановил создание и экспорт LNG. ОАЭ также не экспортирует LNG в связи с атаками Ирана на танкеры, проходящие по Ормузскому проливу.

На фоне сокращения предложения LNG на мировом рынке цены на европейских хабах резко выросли, что в свою очередь повлияло на цены на газ в Украине.

В начале месяца на внутреннем рынке сохраняется спрос на природный газ, в том числе от трейдеров, не купивших ресурс на март в феврале. С другой стороны объемы предложения сократились, поскольку большинство частных добывающих компаний уже продали собственный ресурс марта.

Одними из немногих продавцов на рынке остаются Укрнефть и Укрнефтебурение, продающие собственный газ через Украинскую энергетическую биржу. В частности, «Укрнефтебурение» во вторник продала ресурс марта на бирже по цене 27 840 грн/тыс. куб м (с НДС).