Рынок швейцарских часов: Rolex зарабатывает больше, чем четыре ближайших конкурента вместе взятые

Анализ рынка элитных швейцарских часов демонстрирует высокий уровень финансовой и географической консолидации, где бесспорным лидером остается бренд Rolex. С доходом в 10,1 миллиарда швейцарских франков эта компания занимает огромную долю рынка. Об этом сообщает Morgan Stanley совместно с LuxeConsult.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Финансовая монополия: отрыв лидера

Показатели продаж компании Rolex являются беспрецедентными для отрасли. Доход бренда в 10,1 миллиарда швейцарских франков (CHF) точно равен суммарной выручке четырех его главных конкурентов в рейтинге. Следующие позиции по уровню доходов распределились так:

Cartier (группа Richemont) — 3,1 млрд CHF;

Omega (Swatch Group) — 2,6 млрд швейцарских франков;

Audemars Piguet — 2,35 млрд швейцарских франков;

Patek Philippe — 2,05 млрд швейцарских франков.

В первую десятку лидеров также вошли бренды Richard Mille (1,54 млрд CHF), Longines (1,11 млрд CHF), Vacheron Constantin (1,097 млрд CHF), Breitling (870 млн CHF) и Tissot (825 млн CHF).

Географическое разделение: Женева как центр ультрароскоши

Индустрия швейцарских часов четко разделена не только по финансовым показателям, но и по географическому расположению. Кантон Женева выступает главным финансовым и статусным центром для производителей высшего премиального сегмента.

Здесь базируются штаб-квартиры независимых гигантов и брендов группы Richemont, в частности Rolex, Cartier, Patek Philippe и Vacheron Constantin. На этот локализованный кластер приходится почти 64% от общего дохода первой десятки компаний, что составляет более 16 миллиардов франков.

Производственные мощности: долина Юра и кантон Берн

С другой стороны, регионы, простирающиеся вдоль горного массива Юра и кантона Берн, выполняют роль промышленного двигателя. Эта зона сосредоточена на массовом производстве и сегменте часов средней ценовой категории.

В этом северном коридоре стратегически доминирует конгломерат Swatch Group (в который входят Omega, Longines, Tissot). На их долю приходится примерно 17,7% совокупного дохода топ-10 производителей. Такое пространственное разделение подчеркивает двухкомпонентную стратегию цепочки поставок: Женева сохраняет за собой статус центра наследия и престижа, тогда как северные долины обеспечивают индустриальные масштабы для крупных конгломератов.

Замедление рынка после пандемического бума

Несмотря на рекордные доходы ведущих брендов, общий рынок швейцарских часов сейчас проходит период нормализации. По данным Федерального таможенного управления Швейцарии, в 2024 и в начале 2025 годов наблюдалось охлаждение спроса, особенно на рынках Азии (в частности в Китае и Гонконге). Экспорт часов несколько снизился по сравнению с пиковыми годами после пандемии COVID-19. Однако, как отмечают аналитики, это охлаждение касается преимущественно часов массового сегмента. Зато спрос на премиальные бренды высшего ценового эшелона (свыше 25 000 франков), такие как Rolex, Patek Philippe и Audemars Piguet, остается стабильным, подтверждая их устойчивость к макроэкономическим колебаниям.