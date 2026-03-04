Рынок швейцарских часов: Rolex зарабатывает больше, чем четыре ближайших конкурента вместе взятые

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

4 марта 2026, 12:43 Читати українською

Рынок швейцарских часов: Rolex зарабатывает больше, чем четыре ближайших конкурента вместе взятые

Анализ рынка элитных швейцарских часов демонстрирует высокий уровень финансовой и географической консолидации, где бесспорным лидером остается бренд Rolex. С доходом в 10,1 миллиарда швейцарских франков эта компания занимает огромную долю рынка. Об этом сообщает Morgan Stanley совместно с LuxeConsult.

Анализ рынка элитных швейцарских часов демонстрирует высокий уровень финансовой и географической консолидации, где бесспорным лидером остается бренд Rolex.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Финансовая монополия: отрыв лидера

Показатели продаж компании Rolex являются беспрецедентными для отрасли. Доход бренда в 10,1 миллиарда швейцарских франков (CHF) точно равен суммарной выручке четырех его главных конкурентов в рейтинге. Следующие позиции по уровню доходов распределились так:

  • Cartier (группа Richemont) — 3,1 млрд CHF;
  • Omega (Swatch Group) — 2,6 млрд швейцарских франков;
  • Audemars Piguet — 2,35 млрд швейцарских франков;
  • Patek Philippe — 2,05 млрд швейцарских франков.

В первую десятку лидеров также вошли бренды Richard Mille (1,54 млрд CHF), Longines (1,11 млрд CHF), Vacheron Constantin (1,097 млрд CHF), Breitling (870 млн CHF) и Tissot (825 млн CHF).

Географическое разделение: Женева как центр ультрароскоши

Индустрия швейцарских часов четко разделена не только по финансовым показателям, но и по географическому расположению. Кантон Женева выступает главным финансовым и статусным центром для производителей высшего премиального сегмента.

Здесь базируются штаб-квартиры независимых гигантов и брендов группы Richemont, в частности Rolex, Cartier, Patek Philippe и Vacheron Constantin. На этот локализованный кластер приходится почти 64% от общего дохода первой десятки компаний, что составляет более 16 миллиардов франков.

Производственные мощности: долина Юра и кантон Берн

С другой стороны, регионы, простирающиеся вдоль горного массива Юра и кантона Берн, выполняют роль промышленного двигателя. Эта зона сосредоточена на массовом производстве и сегменте часов средней ценовой категории.

В этом северном коридоре стратегически доминирует конгломерат Swatch Group (в который входят Omega, Longines, Tissot). На их долю приходится примерно 17,7% совокупного дохода топ-10 производителей. Такое пространственное разделение подчеркивает двухкомпонентную стратегию цепочки поставок: Женева сохраняет за собой статус центра наследия и престижа, тогда как северные долины обеспечивают индустриальные масштабы для крупных конгломератов.

Замедление рынка после пандемического бума

Несмотря на рекордные доходы ведущих брендов, общий рынок швейцарских часов сейчас проходит период нормализации. По данным Федерального таможенного управления Швейцарии, в 2024 и в начале 2025 годов наблюдалось охлаждение спроса, особенно на рынках Азии (в частности в Китае и Гонконге). Экспорт часов несколько снизился по сравнению с пиковыми годами после пандемии COVID-19. Однако, как отмечают аналитики, это охлаждение касается преимущественно часов массового сегмента. Зато спрос на премиальные бренды высшего ценового эшелона (свыше 25 000 франков), такие как Rolex, Patek Philippe и Audemars Piguet, остается стабильным, подтверждая их устойчивость к макроэкономическим колебаниям.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами