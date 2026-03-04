Multi от Минфин
4 марта 2026, 12:04 Читати українською

Нефтяной шторм: цены растут на 3%, пока Трамп готовит морские конвои

В среду, 4 марта, мировые цены на нефть выросли на 3% из-за обострения конфликта между США, Израилем и Ираном, что нарушило поставки с Ближнего Востока. В то же время темпы роста несколько замедлились после заявления президента США Дональда Трампа о возможном сопровождении танкеров ВМС США через Ормузский пролив. Об этом сообщает Reuters.

Нефтяной шторм: цены растут на 3%, пока Трамп готовит морские конвои
Фото: pixabay

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Котировки: новые максимумы

Оба мировых эталона нефти демонстрируют уверенный рост:

  • Brent подорожала на $2,67 (3,3%) — до $84,07 за баррель. Это самый высокий показатель с января 2025 года.
  • WTI выросла на $2,24 (3%) — до $76,8.

Всего за последние две сессии оба маркера прибавили более 5%.

Добыча в Ираке на грани коллапса

Ситуация в регионе критическая. Ирак, второй по величине производитель в ОПЕК, уже сократил добычу на 1,5 млн баррелей в сутки (около половины всего объема страны). Причина — переполненные хранилища и отсутствие безопасных путей для экспорта. Если ситуация не изменится, через несколько дней Ирак может полностью остановить добычу (около 3 млн барр./сутки).

План Трампа: военные конвои и страхование

Президент США Дональд Трамп пытается успокоить рынок, предложив радикальные меры:

  • Сопровождение танкеров: военно-морские силы США могут начать конвоирование гражданских судов через заблокированный Ормузский пролив.
  • Финансовые гарантии Трамп приказал предоставить государственное страхование политических рисков для морской торговли в Персидском заливе, чтобы вернуть страховщиков и перевозчиков.

«Это хорошая новость, но это не произойдет за одну ночь. Военный эскорт требует времени на развертывание», — отмечают аналитики ING.

Часть экспертов сомневается, что эти меры смогут надолго умерить рост цен.

Мир ищет альтернативу

Пока Ормузский пролив, через который проходит 20% мирового СПГ и нефти, остается фактически закрытым, страны Азии начали действовать:

  • Индия и Индонезия срочно ищут новых поставщиков.
  • Китайские НПЗ начали останавливать работу или переносить плановые ремонты на более ранние сроки из-за дефицита сырья.

В то же время, в США зафиксирован неожиданный рост запасов нефти на 5,6 млн баррелей, что несколько замедлило темпы роста цены нефти, но не остановило общий «бычий» тренд.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
